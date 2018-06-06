Гранат на завтрак, шампунь из Австралии и другие советы шведского блогера Жаклин Микута

Шведский модный блоггер Жаклин Микута на сегодняшний день является одной из самых популярных персон Инстаграма Северной Европы. У нордической красавицы почти 900 тысяч подписчиков, коллаборации с модными брендами и популярный собственный блог Mikuta. Жаклин родилась в Швеции и на протяжении нескольких лет училась в Стокгольме, Лондоне и Барселоне, где изучала фотографию и рекламу, параллельно работая стилистом и визажистом. Несколько лет назад девушка переехала в Берлин, где сосредоточилась на собственном блоге. Для Harper's Bazaar Жаклин рассказала секреты своей подготовки к пляжному сезону, а также советы по уходу за телом и волосами.

1. Мой завтрак в период подготовки к пляжу всегда состоит из греческого йогурта и мюсли — такой прием пищи надолго насыщает энергией. На ланч я всегда выбираю суши, а в обед — салат из киноа, граната и шпината. Что касается ужина — я опять-таки выбираю салат, так что такое питание позволяет быстро вернуть себя в форму.

2. Чтобы держать тело в тонусе, я постоянно занимаюсь какой-то физической нагрузкой. При этом я против тренажеров, так как считаю, что дома и даже в отеле я могу найти любые утяжелители и выполнять с ними эффективные упражнения. Кстати, я просто обожаю бегать, мне кажется это один из главных секретов моей подтянутой фигуры и внутреннего баланса. Во время бега мой ум успокаивается и я нахожу ответы на те вопросы, которые меня волнуют в течении дня.

3. Мой любимый бренд по уходу за волосами — австралийская марка Aussie. Вот уже много лет я использую продукты этой фирмы, которые состоят из листьев голубого эвкалипта, коры дикой вишни, цветков кенгуровый лапки и других натуральных ингредиентов. Мое любимое средство — масло для волос из авокадо, жожоба и макадамии, я наношу его три раза в день и уже не могу жить без него!

4. Чтобы подготовить себя к пляжу за 2-3 недели, я начинаю заниматься спортом 3 раза в неделю по 30 минут. Я делаю приседания, отжимания и подтягиваюсь. В день я стараюсь выпивать 2 литра воды и ограничиваю себя салатами.

5. Мой главный секрет красивой кожи — солнцезащитный крем! Я всегда наношу средства с SPF, а помимо это стараюсь увлажнять лицо любимым увлажняющим кремом от Khiel's и продуктом Kiehl Epidermal Re-Texturizing Micro-Dermabrasion. Это средство восстанавливает мою кожу за ночь и на утро я выгляжу по-настоящему свежей.