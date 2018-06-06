6 лайфхаков по правильному питанию, если у вас совсем нет времени готовить

Полноценные завтраки, обеды и ужины — принципы здорового питания. А хаотичные перекусы попеременно с голоданием — враги кожи, фигуры и общего самочувствия. У современной женщины времени на готовку не так много. И это нормально. Вот несколько лайфхаков от экспертов компании «НатурБуфет», которые позволят держать себя в форме даже в авральные дни, когда готовить нет возможности или желания.

Обед и ужин в ресторане: анализируй это Одно из главных достоинств самостоятельной готовки заключается в том, что вы точно знаете, из чего сделана ваша еда и сколько в ней масла, сахара, муки и прочего. И можете самостоятельно регулировать количество этих ингредиентов. Когда вы питаетесь вне дома, в кафе или ресторане, вам придется положиться в этом вопросе на повара. Но заведению не особо интересны ваши планы на талию, рестораторы хотят, чтобы вам было вкусно и вы возвращались снова и снова. И для этого еду щедро приправляют жиром и сахаром. Кстати, стоит знать, что сахар кладут не только в десерты. Он часто присутствует в соленых или острых блюдах, чтобы сделать их вкус ярче, а консистенцию гуще. И за день мы можем незаметно для себя сильно перебрать норму по углеводам, спрятавшимся в кетчупе и других соусах. Поэтому расспрашивайте официанта об ингредиентах того блюда, что собираетесь заказать.

Лайфхак для тех, кто питается в кафе и ресторанах: даже если вам ужасно хочется десерт, не заказывайте его сразу. Съешьте сначала основные блюда, подождите минут десять — и решайте уже после этого. Возможно, десерт и не потребуется, ведь наступление сытости происходит не мгновенно.

Свежее решение: пусть фрукты и овощи будут под рукой

Чтобы не доводить до ситуации, когда мы, изголодавшись, едим все подряд, стоит регулярно перекусывать свежими овощами и фруктами. Заодно это поможет получать нужное количество витаминов и клетчатки. Последняя, кстати, не только помогает удовлетворить чувство голода, но и выводит токсины и координирует уровень сахара в крови. Однако не будем лукавить: есть достаточно овощей и фруктов удается далеко не всем и не всегда. Чтобы завести и закрепить такую привычку, помойте и нарежьте овощи заранее и поставьте их на виду. Поверьте, сельдерейные или морковные палочки выручат вас в минуты голода без вреда для фигуры.

Полный холодильник: не ходите в магазин голодной

Полезными перекусами, которые вписываются в диету (те же свежие овощи и фрукты, твердый сыр, творог, кефир, несладкий йогурт, цельнозерновые хлебцы и так далее), стоит запастись заранее. Тогда не придется забегать в магазин за быстрым ужином усталой и голодной. Потому что в таком состоянии рука сама тянется к колбасам, пончикам и прочим источникам быстрого насыщения, которые чреваты угрызениями совести и лишними килограммами. Когда есть выбор продуктов, то проще собрать приличный ужин на скорую руку.

Гонец без пиццы: изучите ассортимент служб доставки

Рацион не может состоять из одних перекусов творожком с зеленью — «настоящая» еда тоже нужна. И тут самое время вспомнить, что службы доставки еды — это не только подвоз пиццы на вечеринки. Спрос на здоровое питание порождает предложение и здесь. Например, в московской доставке от «Азбуки вкуса» есть специальный раздел «Считаем калории». Появились доставки, которые специализируются на диетических продуктах, практически в каждом крупном городе найдется что-то подходящее.

Ресторан в коробочке: изучите ассортимент готовой еды Предыдущий лайфхак может больно ударить по кошельку. Но готовые обеды и ужины уже продаются и в супермаркетах по цене, сопоставимой с домашней готовкой. Дополнительный бонус для тех, кто на диете: на готовой еде расписаны калорийность и состав. Здесь стоит обратить особое внимание на охлажденную (а не замороженную или консервированную) еду: современные технологии позволяют делать ее без консервантов и усилителей вкуса. Например, некоторые марки предлагают варианты готовых традиционных блюд с хорошим составом (например, «Грибной крем-суп», «Говядина вок с рисом и сладким перцем», «Индейка с рисом и овощами»), приготовленных по технологии бережного томления. Особенность данной технологии в том, что блюдо долго томится при деликатных температурах, как в русской печи. С ней еда сохраняет насыщенный вкус, аромат и свежесть без использования вредных добавок и усилителей вкуса. Еще один плюс технологии — еда хранится в холодильнике до 45 суток. А это значит, что обедами и ужинами можно закупиться про запас и обойтись без импульсивных покупок.

Бостонский брак: сегодня готовишь ты, а завтра я Бостонским браком называется совместная жизнь двух женщин исключительно ради ведения хозяйства. Жить вместе с подругой вовсе не обязательно, но иногда объединять усилия ради полноценного ужина стоит. Дело в том, что девушки, которые не обзавелись семьей, не готовят не только потому, что карьера и интересные хобби важнее, но и потому, что готовить только для себя бывает скучновато. Если вы и кто-то из ваших подруг или друзей находится в похожей ситуации (иногда готовить не хватает времени и сил, а иногда — просто вдохновения), можно договориться о совместных ужинах, в которых хозяйкой и поваром выступает то одна, то другая. Да и преодолевать трудности диеты вдвоем веселее.

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