Мексиканский завтрак

Для тех, кто любит, как говорится, по-горячее: мексиканский завтрак от от ресторана Cook'kareku.

Вам понадобится:

Тортилья 2 шт Твердая моцарелла — 100 гр Чили молотый — по вкусу

Консервированная кукуруза — 100 гр Фасоль в томатном соусе — 150 гр Кинза, петрушка — для украшения

Приготовление:

Обжарить тортильи на масле в сковороде, положить на бумажное полотенце. Прогреть в сковороде фасоль, кукурузу, мелко нарезанный помидор и моцареллу. Посыпать чили, готовить до загустения. Вмешать порубленную зелень. На 1 лепешку выложить смесь, накрыть второй сверху и прижать, чтобы сыр скрепил края. Подавать с ломтиком авокадо и гуакамоле

Фото: архив ресторана