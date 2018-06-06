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Мексиканский завтрак
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Мексиканский завтрак 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Для тех, кто любит, как говорится, по-горячее: мексиканский завтрак от от ресторана Cook'kareku.
Вам понадобится:
Тортилья 2 шт  Твердая моцарелла — 100 гр  Чили молотый — по вкусу
Консервированная кукуруза — 100 гр  Фасоль в томатном соусе — 150 гр  Кинза, петрушка — для украшения
Приготовление:
Обжарить тортильи на масле в сковороде, положить на бумажное полотенце. Прогреть в сковороде фасоль, кукурузу, мелко нарезанный помидор и моцареллу. Посыпать чили, готовить до загустения. Вмешать порубленную зелень. На 1 лепешку выложить смесь, накрыть второй сверху и прижать, чтобы сыр скрепил края. Подавать с ломтиком авокадо и гуакамоле
Фото: архив ресторана
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