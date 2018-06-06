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Пицца со страчателлой и клубникой
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Пицца со страчателлой и клубникой 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Вы любите пиццу? а с чем самым необычныс вы ее ели? Ананасом? Мы предлагаем вариан по-круче пиццу со страчателлой и клубникой от ресторана Zotman Pizza Pie, шеф-повара Николая Баксана. Удивитесьсамиее вкусу и удивите друзей.
Вам понадобится:
Мука (высший сорт) — 300 г  Вода — 300 мл  Сахар — 10 г  Соль — 5 г  Дрожжи (сухие) — 3 г  или просто основа для пиццы
Для соуса:
Помидоры (средние) — 2 шт.
Оливковое масло — 1 ст. ложка
Соль, перец — по вкусу
Для начинки:
Томатный соус — 120 г  Клубника — 70 г  Страчателла — 100 г  Базилик — 5 г  Крем бальзамик — 10 г  Оливковое масло — 5 г  Приготовления теста:
Подогреть воду до комнатной температуры. Добавить соль, сахар и сухие дрожжи. Перемешать и просеять муку. Вымешать тесто, накрыть полотенцем и дать отдохнуть 20 минут.
Приготовления соуса:
Очистить помидоры от кожуры. Натереть на терке. Добавить соль, перец и оливковое масло. Раскатать тесто до 1 см толщиной. Выложить в форму для выпечки и запечь. Готовое тесто смазать томатным соусом. Выложить страчателлу, клубнику и полить бальзамиком и украсить базиликом.
Фото: архив ресторана
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