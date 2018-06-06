Пицца со страчателлой и клубникой

Вы любите пиццу? а с чем самым необычныс вы ее ели? Ананасом? Мы предлагаем вариан по-круче пиццу со страчателлой и клубникой от ресторана Zotman Pizza Pie, шеф-повара Николая Баксана. Удивитесьсамиее вкусу и удивите друзей.

Вам понадобится:

Мука (высший сорт) — 300 г Вода — 300 мл Сахар — 10 г Соль — 5 г Дрожжи (сухие) — 3 г или просто основа для пиццы

Для соуса:

Помидоры (средние) — 2 шт.

Оливковое масло — 1 ст. ложка

Соль, перец — по вкусу

Для начинки:

Томатный соус — 120 г Клубника — 70 г Страчателла — 100 г Базилик — 5 г Крем бальзамик — 10 г Оливковое масло — 5 г Приготовления теста:

Подогреть воду до комнатной температуры. Добавить соль, сахар и сухие дрожжи. Перемешать и просеять муку. Вымешать тесто, накрыть полотенцем и дать отдохнуть 20 минут.

Приготовления соуса:

Очистить помидоры от кожуры. Натереть на терке. Добавить соль, перец и оливковое масло. Раскатать тесто до 1 см толщиной. Выложить в форму для выпечки и запечь. Готовое тесто смазать томатным соусом. Выложить страчателлу, клубнику и полить бальзамиком и украсить базиликом.

Фото: архив ресторана