Холодные супы: 7 необычных рецептов

СодержаниеБолгарский таратор: знаменитый рецептБолгарская топеницаТурецкий джаджикАзербайджанская довгаУзбекский чалопВенгерский вишневый супХолодный суп с ряженкой и ягодами

Летом традиционно принято готовить холодные первые блюда. Они освежают и помогают переносить жаркую погоду. Многие хозяйки используют известный рецепт окрошки на квасе, а другие делают ее с использованием кефира. Оказывается, в кухнях народов мира есть много необычных рецептов этих блюд. Их стоит взять на вооружение, они помогут разнообразить летний рацион.

Болгарский таратор: знаменитый рецепт

Продукты:

йогурт с высоким процентом жирности: 800 г, огурцы: 3 шт., укроп: 5 веточек, петрушка: 5 веточек, кинза: 5 веточек, чеснок: 3 дольки, грецкие орехи (очищенные): 1 ст. ложка, растительное масло без запаха: 2 ст. ложки, соль, перец.

Мелко нашинкуйте зелень. Чеснок выдавите через пресс.

С огурцов снимите кожицу и натрите их на терке. Грецкие орехи растолките или пропустите через кофемолку.

Соедините все ингредиенты, всыпьте соль и перец. Заправьте таратор йогуртом и растительным маслом и хорошо размешайте. Отправьте в холодильник на несколько часов. При подаче украсьте суп несколькими листиками петрушки.

Надо знать:

Родиной йогурта считается Болгария. Люди, жившие в древности на ее территории, перевозили молоко в бурдюках, привязанных к спинам животных. В него проникали бактерии, на жаре возникало брожение, от движения животных происходила тряска. В итоге получался густой напиток с приятным кислым вкусом.

В Болгарии йогурт слывет национальным символом. По-болгарски он называется «кисело мляко». По закону, принятому в этой стране, он обязан соответствовать определенным стандартам. Подлинный йогурт должен иметь в своем составе только молоко, закваску болгарской палочки и термофильного стрептококка. Остальные товары (включающие в себя сухое молоко, сахар, консерванты, загустители, пектин и пр.) не могут причисляться к йогуртам. Однако сейчас почти во всех странах это требование повсеместно нарушается.

С первой половины XX века напиток стал пользоваться большой популярностью благодаря активной рекламе фирмы Danon. Сейчас по производству йогурта лидируют Финляндия, Эстония, Германия и Франция.

Болгарская топеница

Продукты:

сладкие крупные помидоры: 0,5 кг, лук-порей: 2 шт., зелень: 1 пучок, растительное масло без запаха: 4 ст. ложки, натертая брынза: 2 ст. ложки, соль, перец.

Обдайте помидоры крутым кипятком, затем надрежьте их крест-накрест и облейте ледяной водой. Сразу снимите кожицу (это обязательно). Затем нарежьте их на кусочки. Мелко нашинкуйте порей и зелень. Пропустите все компоненты через блендер, пока масса не станет однородной. Затем заправьте растительным маслом, всыпьте соль и перец. Отправьте топеницу остужаться на 3-4 часа. При подаче посыпьте тертой брынзой.

Турецкий джаджик

Продукты:

йогурт: 300 г, огурцы средние: 2 шт., чеснок: 3-4 дольки, растительное масло без запаха: 2 ст. ложки, вода: 150 г, мята: несколько листиков, соль, перец, специи: по вкусу.

Йогурт смешайте с водой. Огурцы нарежьте небольшими кусочками. Мяту измельчите. Чеснок выдавите с помощью пресса. Соедините все это со смесью йогурта и воды. Всыпьте соль, перец, специи. Размешайте суп и отправьте в холодильник на 3 часа.

Джаждик подают с пышным белым хлебом, преимущественно, с питой. Его употребляют не только как самостоятельное блюдо, но и используют как соус для заправки салатов. Также им поливают мясо, курицу.

Надо знать:

Знаменитый ученый, лауреат Нобелевской премии Илья Мечников много лет занимался изучением причин старения организма. По его мнению, преждевременное старение и смерть человека наступают из-за самоотравления организма. Главное значение ученый придавал состоянию и чистоте кишечной микрофлоры. Изучая долгожителей в 36 странах, он обнаружил, что большое их количество проживало в Болгарии. По мнению ученого, это было связано с употреблением йогурта. Основным средством против самоотравления организма Мечников считал болгарскую молочнокислую палочку. В своих трудах и выступлениях он широко пропагандировал этот продукт.

Азербайджанская довга

Продукты:

мацони: 1 л, зелень (смесь разных видов): 400 г, рис: 100 г, горох: 60 г, яйцо сырое: 1 шт., мука: 1 ст. ложка, вода: 1 л, соль, перец, специи: по вкусу. Надо знать:

Мацони или мацун — это грузинский и армянский кисломолочный напиток. Имеет армянское происхождение. Вырабатывается из кипяченого молока (коровьего, овечьего, козьего, буйволиного). В древние времена люди добавляли в подогретое молоко простоквашу и помещали этот напиток в желудки забитых животных, которые в то время использовались как емкости для жидкостей. В результате естественного сквашивания появился напиток мацони (мацун). В Грузии и Армении он является широко распространенным освежающим напитком. Также его прибавляют в тесто для хачапури, применяют для различных приправ, супов и т. д.

Рис с горохом сварите до полуготовности. Зелень мелко нашинкуйте.

Соедините мацони, яйцо и муку и взбейте до однородности. Долейте воду и хорошо размешайте.

Добавьте туда рис и горох и поставьте кастрюлю на малый огонь. Пусть суп варится до готовности, при этом надо постоянно его помешивать. Когда он начнет булькать, всыпьте туда нашинкованную зелень и потомите еще несколько минут, затем снимите с плиты и хорошо охладите. При подаче положите в каждую тарелку несколько сваренных фрикаделек. Довгу часто дополняют соленой выпечкой.

Узбекский чалоп

Продукты:

катык: 0,5 л, редиска: 8-10 шт. (или 1 белая редька), огурцы средние: 2 шт., зелень (смесь разных видов): 200 г, вода: 0,5 л, соль, перец, специи. Надо знать:

Катык — кисломолочный продукт, популярный у тюркских народов. Его, как и мацони, делают не из сырого, а из кипяченого молока высокой жирности. При кипячении молоко сильно выпаривают, чтобы простокваша получилась густой. В процессе заквашивания катык не трогают и не перемешивают. Его часто подкрашивают свекольным или вишневым соком. В странах Средней Азии его используют как освежающий напиток, заправляют им салаты, вливают в супы и бульоны.

Айран и тан — это тоже кисломолочные напитки. Айран приготавливают из катыка, смешивая его с водой или молоком и сдабривая солью, перцем и прочими специями. Тан — напиток, похожий на айран.

Очистите огурцы. Затем натрите их на терке вместе с редиской (или редькой). Зелень измельчите.

Катык соедините с водой, всыпьте туда соль, перец и специи и размешайте. Положите туда овощи и зелень, затем отправьте суп охлаждаться на несколько часов.

Чалоп подают со свежим ржаным хлебом.

Венгерский вишневый суп Продукты:

вишня (желательно кислая): 2 стакана, соль: 0,5 ч. ложки, корица: 0,5 ч. ложки, сахарный песок: 1,5 ст. ложки, лимон: 2 кружка, сметана с высоким процентом жирности: 300 г.

Для этого холодного супа нужны вишни с косточками, они придают ему своеобразный вкусовой оттенок. Всыпьте ягоды в кастрюлю, положите туда соль, сахар, корицу, лимон. Долейте 1 стакан воды. Дайте супу закипеть на малом огне, затем отделите в чашку 3 ст. ложки жидкости. После этого потомите его на плите еще несколько минут.

Соедините сметану с вишневой жидкостью и взбейте. Влейте эту смесь в суп, размешайте и отправьте охлаждаться.

При подаче добавьте в каждую порцию шарик мороженого.

Холодный суп с ряженкой и ягодами

Продукты:

ряженка: 0,5 л, ягоды (малина, клубника, черная смородина): 400 г, ягодный сок (или сироп от варенья): 100 г, чернослив: 4 шт., мята для украшения: несколько листочков.

Сполосните ягоды, удалите плодоножки. Чернослив тоже сполосните и нарежьте мелкими кусочками.

Смешайте ряженку с соком и ягодами и взбейте с помощью блендера до однородности. Хорошо охладите. Перед подачей прибавьте в суп нарезанный чернослив и размешайте. Украсьте листочками мяты.

Комментарий экспертаИнна Криксунова, автор более трех десятков книг о красоте и здоровом образе жизни

Жидкой основой большинства холодных супов являются кисломолочные напитки. Во-первых, они прекрасно освежают. Во-вторых, содержат полноценные животные белки и минеральные вещества. Еще одним важным компонентом холодных супов являются овощи и зелень. Они усиливают обмен веществ, легко перевариваются и не создают ощущения тяжести.

Для приготовления холодных супов часто используется йогурт. Важно, чтобы он был натуральным. Как определить настоящий продукт? Прежде всего, подлинный йогурт не должен содержать пищевых добавок (красителей, стабилизаторов, ароматизаторов, усилителей вкуса и т. д.). Поэтому его срок хранения составляет 3 дня, а не 30 суток. Понятно, что йогурты с добавками, которые у нас повсеместно продаются, нельзя назвать полноценными и полезными.

Проблема в том, что в российских магазинах сложно найти настоящий йогурт. Поэтому есть смысл делать его дома, особенно, если в семье есть дети. В продаже имеются йогуртницы разных фирм, благодаря которым можно без труда сделать йогурт самостоятельно. Закваски для него можно купить в аптеках и магазинах, торгующих товарами для здорового образа жизни.

Холодные супы можно также делать на основе кефира или простокваши. Такие варианты особенно распространены в Польше, Белоруссии, Прибалтике.

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