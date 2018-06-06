В мясокостной муке превышена общая бактериальная обсемененность

Специалисты ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» при проведении микробиологических исследований обнаружили превышение общей бактериальной обсемененности в пробе «Мука мясокостная».

Мясокостная мука является белковым кормом животного происхождения. На вид она имеет серовато-бурую расцветку и специфический запах. Мука мясо костная используется в качестве корма для домашней птицы, свиней, добавляется в различные комбикорма. Её добавление в корма для животных позволяет увеличить продуктивность корма, обогащает его протеинами, полезными минералами и витаминами, снижает затраты корма. Кроме того, она помогает нормализовать обмен веществ и повышает питательные свойства корма. В результате она становится универсальным продуктом, который не просто позволяет использовать даже непригодные в пищу части туши, но и является полезной добавкой в корма.

Бактерии, содержащиеся в мясокостной муке, могут вызвать кормовые токсикоинфекции. Они возникают как при попадании с кормом токсинов, так и их продуцировании в организме животного. Под действием комплекса токсинов развиваются как местные изменения со стороны желудочно-кишечного тракта, так и общетоксический синдром.

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