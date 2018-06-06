Летние салаты: 8 рецептов со свежей зеленью

Если попробовать лето на вкус, то вы обязательно ощутите легкость и свежесть. Ведь во главе обеденного стола будет зелень: листья салата, укроп, петрушка, сельдерей, руккола, шпинат, щавель, а также первый корнеплод — редис. Сделайте из них оригинальные салаты и преподнесите витаминный подарок своему организму!

1. Зеленый салат с огурцами

Зеленый салат с огурцами/Фото: К. Виноградов/BurdaMedia

Для приготовления понадобится:

2 яйца;

100 г листового салата;

50 г рукколы;

3 стебля сельдерея;

2 огурца;

100 г очищенных грецких орехов;

2 веточки мяты;

1 зубчик чеснока;

сок 1 лайма;

150 мл натурального йогурта;

соль, молотый черный перец.

Рецепт приготовления:

Яйца сварите вкрутую, остудите и очистите. Каждое разрежьте на четвертинки. Листья салата и рукколу вымойте, обсушите и нарвите.

Сельдерей вымойте, обсушите и нарежьте ломтиками. Огурец вымойте, разрежьте вдоль пополам и нарежьте полукружочками.

Орехи подрумяньте на сковороде без жира и дайте остыть. Листья салата, рукколу, сельдерей и огурцы перемешайте и сложите в салатник.

Для соуса вымойте мяту, обсушите и мелко нарежьте. Чеснок очистите и пропустите через пресс. Соедините с соком лайма, мятой и натуральным йогуртом. Посолите и поперчите. Получившимся соусом заправьте салат, посыпьте орехами и подайте на стол.

2. Салат «Фантазия»

Салат Фантазия/Фото: К. Виноградов/BurdaMedia

Для приготовления понадобится (на 4 персоны):

2 стручка красного сладкого перца;

400 г отварного картофеля;

8 ст. ложек оливкового масла;

150 г листьев различных салатов;

300 г буженины;

1 ч. ложка порошка карри;

2 ст. ложки лимонного сока;

200 г маленьких шариков сыра моцарелла;

молотый черный перец;

соль по вкусу.

Рецепт приготовления:

Духовку разогрейте до 200°C. Стручки сладкого перца разрежьте пополам, удалите семена, затем выложите на выстланный бумагой для запекания противень кожицей вверх и поставьте в духовку на 10 мин.

Накройте перец мокрым полотенцем и дайте остыть. Затем осторожно снимите со стручков кожицу, а мякоть нарежьте полосками.

Картофель нарежьте дольками, положите на противень, посолите, поперчите, сбрызните 1 ст. ложкой масла и поставьте в духовку на 20 мин.

Листья салатов переберите, промойте холодной проточной водой, хорошо обсушите и нарвите кусочками.

Буженину нарежьте полосками. Карри смешайте с 3 ст. ложками масла и смажьте картофель на противне. Выложите к нему буженину и поставьте в духовку на 3 мин.

Для заправки лимонный сок смешайте с оставшимся маслом. Сладкий перец, листья салатов, картофель и буженину осторожно перемешайте с моцареллой. Полейте заправкой и подайте на стол.

3. Немецкий картофельный салат

Для приготовления понадобится (на 4 порции):

5 картофелин;

5 ломтиков салями;

1 красная луковица;

2 зубчика чеснока;

2 маринованных огурца;

1 ст. ложка растительного масла;

1 ст. ложка белого винного уксуса;

1 ч. ложка дижонской горчицы;

4 ст. ложки оливкового масла;

пучок укропа;

соль, перец по вкусу.

Рецепт приготовления:

Картофель очистить, вымыть, положить в подсоленную воду и варить до готовности в течение 20-25 мин.

Лук и чеснок очистить. Лук нарезать тонкими полукольцами, чеснок — небольшими ломтиками. Маринованные огурцы нарезать маленькими кубиками.

В сковороде разогреть растительное масло, обжарить лук и чеснок в течение 6–7 мин до золотистой корочки, переложить в миску.

Из кастрюли с картофелем слить воду. Слегка размять картофель вилкой и, не остужая, смешать с огурцами, обжаренным луком и чесноком. Дать картофельной массе полностью остыть.

Разогреть сковороду, на которой жарился лук, и обжарить салями в течение 7 мин. Выложить на бумажное полотенце, чтобы впитался излишек жира. Нарезать колбасу небольшими кусочками.

В отдельной емкости взбить оливковое масло, белый винный уксус, ложку дижонской горчицы. Картофельную массу выложить в миску и смешать с салями. Приправить по вкусу солью и перцем.

Укроп вымыть, обсушить и мелко нарезать. Полить салат заправкой, перемешать и посыпать укропом.

4. Салат с редисом и шпинатом

Салат с редисом и шпинатом/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia

Для приготовления понадобится (на 4 порции):

1 куриное филе;

100 г сыра;

1 ст. ложка крахмала;

1 огурец;

4 корнеплода редиса;

по 50 г зелени укропа и петрушки;

100 г шпината;

100 мл натурального йогурта;

1 зубчик чеснока;

молотый черный перец;

соль по вкусу.

Рецепт приготовления:

Куриное филе отварите до готовности, дайте остыть и нарежьте ломтиками.

Духовку разогрейте до 180°C. Сыр натрите на крупной терке, разложите небольшими кругами на противне. Как только сырная масса расплавится, осторожно снимите каждый круг и поместите на перевернутые чашки, смазанные растительным маслом. Осторожно прижмите руками и дайте остыть. Затем снимите с чашек.

Для салата огурец вымойте и нарежьте ломтиками, редис — кружочками. Зелень вымойте, обсушите и мелко нарубите (несколько веточек отложите для украшения).

Шпинат вымойте, обсушите и нарвите. Все осторожно перемешайте с куриным филе и разложите по сырным корзиночкам.

Для заправки чеснок очистите и пропустите через пресс, смешайте с йогуртом, посолите и поперчите. Соусом полейте салат в корзиночках, украсьте зеленью и подайте на стол.

5. Свежий салат с редисом и яйцом

Свежий салат с редисом и яйцом/Фото: Дмитрий Позднухов/BurdaMedia

Для приготовления понадобится:

2 свежих огурца;

300 г редиса;

2 черешка сельдерея;

2 вареных яйца;

120 г сметаны;

1/4 ч. ложки соли;

1 ч. ложки дижонской горчицы;

200 г рукколы;

1 веточка мяты для украшения.

Рецепт приготовления:

Огурцы, редис, сельдерей и листья рукколы вымыть холодной водой, обсушить. Огурцы очистить от кожуры, у редиса срезать хвостики.

Огурцы нарезать ломтиками, редис и сельдерей — кружочками. Яйца очистить, разрезать пополам. Все, кроме яиц и рукколы, соединить и перемешать.

Для соуса сметану, соль, горчицу и 100 г рукколы соединить, взбить в блендере.

На плоское блюдо выложить оставшуюся рукколу, сверху — салат. Полить соусом. Украсить половинками яиц и листиками мяты.

6. Салат с сыром «Легкий»

Салат с сыром Легкий/Фото: Дмитрий Позднухов/BurdaMedia

Для приготовления понадобится:

1 яблоко;

1 луковица;

100 г рукколы;

100 г листового салата;

50 г моцареллы;

50 г ядер грецких орехов;

2 ст. ложки оливкового масла;

2 ст. ложки сока лимона;

1 ст. ложки меда;

соль, перец и зелень петрушки по вкусу.

Рецепт приготовления:

Рукколу и листья салата вымыть, обсушить и крупно порвать. Орехи обжарить на сухой сковороде и измельчить. Лук нарезать тонкими полукольцами, сыр — пластинами. Яблоко очистить, нарезать тонкими ломтиками и сбрызнуть соком лимона.

Для соуса соединить мед, оливковое масло, соль, перец и хорошо перемешать. Зелень, лук и яблоко полить соусом, аккуратно перемешать и дать постоять 10 мин. Выложить готовый салат в салатник, украсить сыром, орехами и петрушкой.

7. Салат из щавеля и редиса

Для приготовления понадобится:

150 г щавеля и шпината;

150 г редиса;

1-2 огурца;

1/3 банки консервированного зеленого горошка;

50 г зеленого лука;

2 яйца;

40 г сметаны;

1/4 ч. ложки соли;

щепотка сахара;

1/2 ч. ложки горчицы

1/3 ч. ложки лимонного сока.

Для заправки:

30 г сметаны;

1/4 ч. ложки соли;

1/2 ч. ложки сахара;

1/2 ч. ложки горчицы;

1/3 ч. ложки лимонного сока.

Рецепт приготовления:

Яйца отварить в течение 10 мин, охладить, очистить. Зеленый горошек выложить на сито. Дать жидкости полностью стечь.

Зелень вымыть под струей прохладной проточной воды, обсушить салфеткой.

Половину листьев салата отложить для украшения, другую половину порвать руками. Большие листья щавеля и шпината свернуть трубочкой и нарезать. Маленькие листочки оставить целыми.

Редис вымыть, обсушить, срезать «хвостики». Нарезать кружочками. Огурцы разрезать вдоль, нарезать полукружочками.

Соединить нарезанную зелень, 1/3 редиса и огурца, перемешать. Выложить на тарелку, выстланную листьями салата. Яйца разрезать на четвертинки, выложить сверху. Оставшийся редис разложить по краям тарелки вокруг салата.

Для заправки в сметану добавить сахар, соль и горчицу. Хорошо растереть. Полить салат заправкой и украсить маленькими листочками шпината и щавеля.

8. Салат с редисом и кунжутом

Салат с редисом и кунжутом/Фото: Дмитрий Позднухов/BurdaMedia

Для приготовления понадобится:

1/2 кочана пекинской капусты;

2 помидора;

2 огурца;

2–3 стебля зеленого лука;

300 г редиса;

2 ст. ложки кунжута.

Для соуса:

2 ст. ложки оливкового масла;

1–2 ч. ложки сока лимона;

соль по вкусу.

Рецепт приготовления:

Все овощи и зелень вымыть. Капусту нашинковать. Помидоры нарезать дольками. Огурцы разрезать вдоль пополам и нарезать полукружочками.

У редиса срезать хвостики и нарезать тонкими кружочками. Лук измельчить. Кунжут, помешивая, обжаривать на сухой сковороде 1–2 мин.

Для соуса соединить оливковое масло, сок лимона и соль, взбить миксером. Все подготовленные ингредиенты соединить, перемешать. Заправить салат соусом, выложить в салатник и подать на стол.