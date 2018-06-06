Девять легких соусов, которые не повредят фигуре

С правильной заправкой любое блюдо становится кулинарным шедевром. Мы подобрали для вас девять классных рецептов самых разнообразных легких соусов, которые сделают вкуснее ваши диетические блюда.

Этот многими любимый соус отлично подойдет для приготовления блюд мексиканской кухни, а также овощных закусок.

1. Подержите помидоры пару минут в кипящей воде и, дав остыть, снимите с них кожицу.

2. Измельчите лук и чеснок, смешайте с мякостью помидоров и соком лайма, добавьте мелко нарубленный перец чили и болгарский перец, кинзу и специи.

3. Все тщательно перемешайте и поставьте в холодильник на пару часов.

Йогуртовые соусы всегда получаются нежными и легкими, а этот — необыкновенно изысканным и удивительно вкусным.

1. В сковороде обжарьтье в оливковом масле лук-шалот, приправленный солью и перцем, до золотистого цвета.

2. Смешайте лук-шалот с укусом и йогуртом в отдельнй миске, добавьте зеленый лук. Перемешайте.

Любители хумуса точно оценят этот крутой яркий соус, который составит прекрасную компанию полезным закускам.

1. Запеките свеклу в духовке. Для этого заверните ее фольгу и, проткнув в нескольких местах вилкой, выпекайте, перевернув один раз, около часа на 200 градусах. Дайте остыть.

2. Смешайте в блендере все остальные ингредиенты. Свеклу измельчите отдельно, добавьте соль и перец, а затем добавьте ее к другой смеси. Перемешайте до получения одородной массы.

3. Подавайте соус, украсив листьями мяты и оливковым маслом.

Нежный фермерский соус Ранч подойдет для мясных блюд и гарниров из картофеля.

1. Мелко нарубите лук и чеснок, смешайте их со сливками и сметаной, тщательно перемешайте.

2. Добавьте к смеси остальные ингредиенты и снова перемешайте. Соус готов.

Этот выразительный соус как нельзя лучше подойдет для мясных блюд на гриле.

1. Все ингредиенты смешайте в блендере до более-менее однородной консистенции.

Простая в приготовлении, но оригинальная и вкусная горчичная заправка подойдет к вашим мясным и овощным блюдам.

1. Смешайте все ингредиенты до получения однородной массы и подавайте готовый соус.

Приготовьте легендарный греческий соус самостоятельно (спойлер: это очень просто и бесконечно вкусно).

1. Огурцы смешайте с солью и выжмите всю лишнюю воду.

2. Смешайте все ингредиенты, кроме мяты, до однородной массы, дайте настояться 20 минут и удалите кусочки чеснока. Добавьте мяту и подавайте.

Еще ярче, еще зеленее: этот по-настоящему летний соус станет крутым дополнением абсолютно к любым блюдам.

1. В блендере смешайте мисо, лимонный и лаймовый соки, оливковое масло, тахини, уксус и мёд до получения однородной массы.

2. Добавьте остальные ингредиенты в смесь и перемешайте, приправив солью и перцем.

Эта сытная, но при этом достаточно легкая заправка прекрасно подойдет для бутербродов и овощных блюд.

1. Отварите нут и натрите чеснок на мелкой терке.

2. В блендере тщательно смешайте все ингредиенты (оливковое масло добавляйте в зависимости от желаемой густоты) до однородной массы.

3. Подавайте соус, украсив листьями свежей зелени.