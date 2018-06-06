Пять летних десертов из слоеного теста 

Любите сладости, но сомневаетесь в своих кулинарных умениях? Попробуйте приготовить десерты из слоеного теста. Этот универсальный продукт подойдет на все случаи жизни. Из него получаются отменные пироги и булочки, круассаны, рогалики и пирожные с вкуснейшим кремом.
Делимся самыми оригинальными и быстрыми в приготовлении рецептами десертов из слоеного теста. Обязательно попробуйте приготовить эти угощения: они действительно очень аппетитные и вкусные!
Слоеное тесто — 375 г Сливочный сыр — 200 г Сахарная пудра — 50 г Экстракт ванили — ½ ч. л.
Ежевика — 100 г Черника — 100 г Малина — 150 г Клубника — 150 г Перед тем как приступить к подготовке теста, необходимо поставить на разогрев духовку (180-200 ˚С).
Достать из духовки противень и покрыть его листом пергамента. Раскатать лист теста в виде прямоугольника и переместить его на противень для выпекания.
Отправить лист из слоеного теста в духовку и пропечь в течение 10 минут, пока оно не приобретет слегка золотистый цвет.
Достать из духовки тесто и оставить его на некоторое время на столе, чтобы оно немного остыло.
В миску положить сливочный сыр, высыпать сахарную пудру и ваниль. Тщательно перемешать ингредиенты и затем равномерным слоем массу распределить по поверхности теста.
Поверх сливочного сыра с сахарной пудрой и ванилью красиво распределить ягоды клубники, ежевики, черники и малины.
Перед подачей на стол блюдо можно сверху присыпать небольшим количеством сахарной пудры.
Слоеное тесто — 2 листа
Малина — 200 г Коричневый сахар — по вкусу
Кукурузный крахмал — 1 ч. л.
Начинать приготовление этого десерта необходимо с подготовки малины. Ягоды нужно тщательно промыть под водой и переместить в чашу блендера. Туда же высыпать сахар по вкусу и кукурузный крахмал. Хорошенько перебить ингредиенты до получения однородной массы.
Слоеное тесто выложить на поверхность стола. Раскатать и присыпать его коричневым сахаром.
Поверх слоя теста равномерно распределить пюрированную малину.
Свернуть два раза тесто по краям, так чтобы они встретились в середине. Затем сложить вместе правый и левый края края теста и слегка их прижать, не допуская, чтобы начинка вылезла наружу. После чего нарезать тесто небольшими кусочками одинакового размера.
Разогреть духовку до 210 ˚С. На противень для выпекания разложить пергамент, а сверху на него выложить ушки с малиной.
Выпекать десерт в течение 5 минут с одной стороны, после чего перевернуть его и продолжить выпекание еще 5 минут.
Слоеное тесто — 1 лист
Нутелла — 100 г Яичный желток — 1 шт.
Молоко — 2 ст. л.
Сахар — 2 ст. л.
На стол выложить слоеное тесто и вырезать из него 6 одинаковых треугольников.
В центр каждого треугольника разложить нутеллу.
Свернуть каждый треугольник, начиная от основания, так, чтобы уголок круассанов был размещен сверху. Не нужно сворачивать тесто слишком плотно, чтобы круассаны получились легкими и воздушными.
В отдельную емкость вылить молоко и яичный желток. Тщательно перемешать содержимое до однородной консистенции.
С помощью кондитерской кисточки намазать верх круассанов яично-молочной смесью. Посыпать круассаны сверху небольшим количеством сахара.
Разогреть духовку до 180 ˚С. На противень выложить пергамент и равномерно распределить по его поверхности круассаны.
Выпекать десерт в течение 10-15 минут до появления румяной корочки.
Слоеное тесто — 1 лист
Персики — 450 г Козий сыр — 115 г Мед — 2 ст. л.
Корица — 1 ч. л.
На стол выложить слоеное тесто. Разрезать лист теста на 6 равных квадратных частей.
В центр каждого квадрата из теста выложить с помощью чайной ложки козий сыр.
Помыть под водой персики, а затем нарезать их дольками. Выложить фрукты сверху на козий сыр и присыпать их корицей.
Завернуть края десерта, чтобы при выпекании не вытекла начинка.
Разогреть духовку до 180 ˚С. На противень для выпекания положить лист пергамента.
Распределить по поверхности противеня пироги с персиками и козьим сыром. Отправить десерт в духовку.
Как только тесто приобретет золотистый цвет, а персики станут мягкими, десерт можно вытаскивать из духовки. Как правило, на это уходит по времени 20-25 минут.
Перед подачей на стол десерт полить медом.
Слоеное тесто — 1 лист
Сливочный сыр — 250 г Сахарная пудра — 100 г Корица — ½ ч.л.
Яйцо — 1 шт.
Сахар — для украшения
В небольшой миске смешать сливочный сыр, сахарную пудру и корицу. Тщательно перемешать ингредиенты до образования однородной консистенции.
Слоеное тесто выложить на стол и раскатать в форме прямоугольника. Сформировать из листа теста небольшие прямоугольники размером 10×7 см.
В центр каждого прямоугольника выложить по столовой ложке сливочной массы. Сложить свободные края теста и скрепить их руками, чтобы не вытекла в процессе выпекания начинка.
В небольшую емкость разбить яйцо и хорошенько его взбить.
Сверху булочки обмазать яйцом и присыпать сахаром.
Разложить булочки на предварительно подготовленный противень и отправить в духовку.
Выпекать десерт в течение 12 минут. Перед подачей на стол блюдо нужно немного остудить.