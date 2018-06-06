Полезные (и простые!) бьюти-секреты: как модель Винни Харлоу ухаживает за кожей 

Канадская модель Винни Харлоу (23), как никто другой, знает, насколько важно правильно ухаживать за кожей. Девушка считает, что самое главное — это увлажнение. Для этого она использует самые простые бьюти-продукты, которые можно найти в любом косметическом магазине или аптеке. Их всего два, но, по словам Харлоу, они незаменимы. Для снятия макияжа девушка использует масло авокадо, которое глубоко питает и увлажняет кожу. А тоники и лосьоны заменяет на масло чайного дерева, которое быстро устраняет локальные воспаления и тонизирует кожу. Кроме того, она часто сама делает скраб для лица — смешивает мед, перемолотый кофе, соль и масло чайного дерева. Что ж, Харлоу выглядит превосходно, а значит, домашние рецепты и правда работают (причем не хуже, чем дорогая косметика).
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