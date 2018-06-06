Как съесть улитку: готовим французский деликатес не выходя из дома

Душистые травы Прованса, нежное масло и варёный моллюск — всё это изысканный французский деликатес, который оценили гурманы во всём мире. Виноградные улитки по-эльзасски давно заняли почётное место в меню высокой кухни, а теперь попробовать это необычное блюдо могут и пермяки, причём не выходя из дома.

В чём польза брюхоногих моллюсков?

Традиции готовить виноградных улиток пришли к нам из Франции и Италии. Поговаривают, что этих моллюсков любил Цезарь, а римские легионеры запасались ими, когда отправлялись в долгие путешествия. Улитки пребывали в анабиозе и спокойно хранились длительный срок. Уже тогда им приписывали целительные свойства.

Действительно, в мясе улиток множество полезных веществ: витамины А, Е, К, РР и всей группы В, кальций, калий, магний, цинк, лектин, белок, селен, медь и фосфор. И, что немаловажно, практически отсутствует холестерин.

Этот диетический продукт распространился по всей Европе и пришёл в Россию. Недаром на фоне санкций некоторые российские фермеры решили заняться разведением виноградных улиток прямо на своих приусадебных участках. Например, на подмосковной ферме улитковод Сергей Балаев сначала выращивал 300 особей, привезенных из Крыма, а сейчас количество ее обитателей посчитать просто невозможно.

— Шесть улиток заменяют по количеству белка полтора кг говядины, — рассказывает Сергей Балаев в своём блоге — само мясо практически безвкусно, поэтому готовить их нужно правильно.

Что говорят шеф-повара?

— Эльзасская кухня довольно сытная: у нас обычно в ресторане выбирают всего одно блюдо, и этого достаточно, чтобы хорошо поесть. В Эльзасе используют в пищу много масла, и улитки — не исключение. Они должны быть очень нежными и таять во рту, — рассказывает шеф-повар из Эльзаса Эрнест Вьезер.

— Настоящий бренд французской кухни — это лягушачьи лапки, улитки и морепродукты, но научиться их готовить не так-то просто, — говорит шеф-повар Серж Фери.

— С улитками можно готовить салаты, горячее или супы. При выборе ингредиентов для таких блюд нужно соблюдать сезонность: виноградные улитки любят влагу, так что их можно назвать зимним блюдом, а не летним (в жару они быстро высыхают и портятся), вот и получается, что с ягодами и фруктами моллюсков лучше не сочетать, зато можно попробовать приготовить их с каштанами, картофелем или спаржей. Улитки не обладают интенсивным вкусом, а значит, идеальным дополнением к ним станет что-то яркое, например, артишоки, базилик, томаты, грибы или цитрусовые, — пишет в своём блоге шеф-повар Режис Тригель.

— Мясо улиток в некоторых странах считается мощным афродизиаком, поэтому во многих уголках мира виноградные улитки — типичная мужская еда, — пишет шеф-повар Хестон Блюменталь

Не нужно бежать во французский ресторан

Чтобы попробовать улиток по-эльзасски, не нужно бежать во французский ресторан, но и собирать их на улице тоже не стоит. Достаточно просто приобрести замороженный полуфабрикат, например, производства, компании Mareval. Раковины уже начинены мясом виноградной улитки Хеликс помасия, сливочным маслом, чесноком, луком шалот и различными специями.

Останется лишь потушить их в духовке при температуре 180 градусов, пока не закипит начинка. Обычно улитки готовятся не более 15 минут. В приготовлении улиток действует то же правило, что и с другими морепродуктами: чуть передержите на огне — вместо изящного деликатеса получится резина.

Не стоит ждать, пока улитки остынут. Вкуснее эти моллюски тёплыми, с пылу с жару. Поэтому как только блюдо будет готово, можно сразу приступать к дегустации.

Приобрести упаковку с 12 улитками по-эльзасски производства компании Mareval можно в торговом центре METRO Cash and Carry на шоссе Космонавтов, д. 393.