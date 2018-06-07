Ванна из молока изабвит от морщин и сделает моложе

Нужно ли нам всем принимать молочные ванны подобно певице Мэрайе Кэри ? Дерматологи отвечают на этот вопрос утвердительно, поскольку молоко творит настоящие чудеса в деле удаления мертвых клеток кожи и уменьшения морщин. В ходе недавнего интервью певица Мэрайя Кэри призналась, что регулярно принимает молочные ванны. Купание в холодном молоке не кажется очень уж релаксирующим и приятным времяпрепровождением, однако это тот редкий случай, когда к совету поп-звезды стоит прислушаться. Дело в том, что молоко содержит здоровые жиры и белки, оно богато витаминами и минералами, помогающими удалять омертвевшие клетки кожи, молоко предотвращает морщины и делает саму кожу более упругой. Известный дерматолог из Нью-Йорка доктор Дуглас Алтчек рассказал о том, какие именно полезные свойства молока влияют на нашу кожу, как долго следует находиться в этой ванне, и каким молоком пользоваться.

«По легенде молочные ванны принимала ещё египетская царица Клеопатра, использовав для этого ослиное молоко, которое помогало ей бороться с морщинами, — рассказывает доктор Алтчек. — Я не рекомендую купаться в скисшем молоке, но молочные продукты содержат белок и полезные для кожи минералы вроде витаминов D, Е и цинка. Витамин Е нейтрализует эффект свободных радикалов, которые повреждают коллаген — соединительную ткань, делающую нашу кожу молодой и упругой. Витамин D продемонстрировал свою способность сводить до минимума угревую сыпь, увеличивая эластичность кожи и снижая выраженность пигментных пятен. Два этих витамина обладают длительным воздействием. Наконец, молочная кислота тоже полезна для кожи, поскольку она заставляет ее избавляться от мертвых клеток.

Лучше купаться в тёплом молоке, более быстро проникающем в кожу, но находиться в такой ванне долго не следует. Выбирайте для этой процедуры молоко с высоким содержанием жира. Я бы рекомендовал пахту ("масленка" или обезжиренные сливки, побочный продукт, получаемый при производстве масла из коровьего молока, — прим. Ред.), которая насыщены молочной кислотой по максимуму. Многие животные, включая свиней и собак, очень часто купаются в пахте для того, чтобы увлажнять и питать свою кожу. То что хорошо для свиней и собак, идеально подходит и для нас. Только не забывайте вымыться нормальной водой после молочной ванной». (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)