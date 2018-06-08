Рецепт дня: Гратен из цветной капусты

Sobesednik.ru предлагает приготовить полюбившийся многим гратен с полезным и вкусным овощем — цветной капустой

Это довольно простое, но очень вкусное и сытное самостоятельное блюдо. Запеканка получается необыкновенно нежной и сочной.

Что понадобится:

600–700 г цветной капусты

600 г молока

150 г сыра

50 г сливочного масла

2 ст. л. муки

1 ч. л. соли

щепотка черного перца

щепотка мускатного ореха

1. Капусту разберите на небольшие соцветия, бланшируйте в кипятке 2–3 мин., выложите в форму для запекания.

2. Подогрейте молоко. В сотейнике распустите кусочек сливочного масла, добавьте муку и, интенсивно перемешивая венчиком, вливайте понемногу молоко.

3. Варите соус до загустения и однородности, все комочки нужно разбить венчиком. Добавьте соль, перец и мускатный орех, потомите еще пару минут и снимите сотейник с огня.

4. Добавьте к соусу натертый сыр, перемешайте и залейте этой массой капусту.

5. Запекайте гратен при 200 градусах 15–20 минут.

Если хотите, чтобы у запеканки была хрустящая корочка, можно перед запеканием посыпать верх блюда молотыми сухарями.