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Рецепт дня: Гратен из цветной капусты
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Рецепт дня: Гратен из цветной капусты 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru предлагает приготовить полюбившийся многим гратен с полезным и вкусным овощем — цветной капустой
Это довольно простое, но очень вкусное и сытное самостоятельное блюдо. Запеканка получается необыкновенно нежной и сочной.
Что понадобится:
600–700 г цветной капусты
600 г молока
150 г сыра
50 г сливочного масла
2 ст. л. муки
1 ч. л. соли
щепотка черного перца
щепотка мускатного ореха
1. Капусту разберите на небольшие соцветия, бланшируйте в кипятке 2–3 мин., выложите в форму для запекания.
2. Подогрейте молоко. В сотейнике распустите кусочек сливочного масла, добавьте муку и, интенсивно перемешивая венчиком, вливайте понемногу молоко.
3. Варите соус до загустения и однородности, все комочки нужно разбить венчиком. Добавьте соль, перец и мускатный орех, потомите еще пару минут и снимите сотейник с огня.
4. Добавьте к соусу натертый сыр, перемешайте и залейте этой массой капусту.
5. Запекайте гратен при 200 градусах 15–20 минут.
Если хотите, чтобы у запеканки была хрустящая корочка, можно перед запеканием посыпать верх блюда молотыми сухарями.
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