Рецепт дня: Запеканка из кабачков с сыром

Sobesednik.ru предлагает разнообразить меню вкусной и оригинальной запеканкой из кабачков с сыром.

Что понадобится:

сыр твердый — 100 г кабачки (средние) — 2 шт.

яйца — 3 шт.

масло растительное — 1 ст. л.

соль, перец — по вкусу

петрушка — 3 веточки

ржаной хлеб — 3 небольших ломтика

лук репчатый — 1 головка

1. Вымойте кабачки. Очистите от кожуры и натрите на терке. Затем посолите, перемешайте и дайте этой смеси настояться.

2. Взбейте яйца. Натрите сыр на мелкой терке.

3. Мелко порубите петрушку и лук.

4. Затем слейте лишнюю жидкость от кабачков и положите в эту же миску взбитые яйца, петрушку, хлеб, лук, посолите и поперчите по вкусу.

5. Смажьте растительным маслом форму для запекания и выложите на дно получившуюся смесь. Посыпьте тертым сыром. Затем поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте около часа.