Рецепт дня: Запеканка из кабачков с сыром 

Sobesednik.ru предлагает разнообразить меню вкусной и оригинальной запеканкой из кабачков с сыром.
Что понадобится:
сыр твердый — 100 г кабачки (средние) — 2 шт.
яйца — 3 шт.
масло растительное — 1 ст. л.
соль, перец — по вкусу
петрушка — 3 веточки
ржаной хлеб — 3 небольших ломтика
лук репчатый — 1 головка
1. Вымойте кабачки. Очистите от кожуры и натрите на терке. Затем посолите, перемешайте и дайте этой смеси настояться.
2. Взбейте яйца. Натрите сыр на мелкой терке.
3. Мелко порубите петрушку и лук.
4. Затем слейте лишнюю жидкость от кабачков и положите в эту же миску взбитые яйца, петрушку, хлеб, лук, посолите и поперчите по вкусу.
5. Смажьте растительным маслом форму для запекания и выложите на дно получившуюся смесь. Посыпьте тертым сыром. Затем поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте около часа.