Не те зерна. Что такое зеленый кофе и почему он дорого стоит

Феномен зеленого кофе захватывает все больше стран: этот продукт продается в интернете, появляется в магазинах и даже возникает в отдельных кафе, посвященных здоровому образу жизни. Стоит такой кофе в несколько раз дороже обычного. Вкусовые отличия также огромны.

Маркетологи компаний, которые продают новый напиток, старательно убеждают аудиторию, что зеленый кофе — диетический напиток, способствующий похудению. На самом деле зеленым кофе называют необжаренные зерна кофейного дерева — в противовес жареным зернам, то есть традиционному черному кофе.

Как зеленый кофе стал популярным

Кофе — это ягода, и она не растет обжаренной. Весь кофе, который пьют в кофейнях или дома, изначально был зеленым. Это сырье. Так же, как есть, например, пшеница и мука, из которой делают хлеб. И если мука — это сырье, то хлеб — конечный продукт. Аналогично зеленый кофе — это сырье, жареный кофе — продукт, с которым мы так или иначе сталкиваемся каждый день.

Употреблять сырье, то есть зеленый кофе в необработанном виде, гипотетически можно. Но зачем? Это все равно что пытаться пообедать сырой необжаренной гречкой.

Миф диетического и невероятного полезного зеленого кофе получил особое распространение в последние годы. Все началось с американского исследования 2012 года, говорящего, что употребление зеленого кофе приводит к понижению веса за счет хлорогеновой кислоты, которая есть в сыром продукте. Но в эксперименте тогда принимали участие всего 16 человек. В научном мире это называется нерепрезентативной выборкой, на основе которой нельзя сделать выводы. Результаты исследования никогда не было официально признаны.

Одной статьи оказалось достаточно, чтобы поднялась волна популярности зеленого кофе. Первыми тренд подхватили сторонники здорового образа жизни, затем, почуяв маркетинговый потенциал направления, подтянулись и крупные бренды.

На деле за популярностью продукта стоят вполне прозрачный экономический интерес. Обжарка зеленого кофе до готового продукта подразумевает затраты, в том числе на оборудование. Кроме того, до 20% объема ужаривается в процессе. Что происходит вместо этого? На волне популярности здорового образа жизни зеленый кофе продают в разы и разы дороже. Скажем, покупают самое дешевое зерно по $6 за килограмм, а продают по $60 за килограмм, зарабатывая исключительно на перефасовке. А как же волшебная хлорогеновая кислота, которая действительно содержится в ягодах кофе? Ее надо оттуда извлечь, но завариванием горячей водой это сделать невозможно.

В чем опасность зеленого кофе

Представьте: зеленый кофе собрали, допустим, в Африке. Он пролежал достаточное количество времени в мешках, как сырая картошка. Потом он плыл в Европу неизвестно сколько и неизвестно в каких условиях. Дальше его предлагают употреблять без какой-либо термической обработки (в отличие от обжаренного кофе). Что же именно с ним делают? Стараются молоть и заваривать. Но это аналогично тому, чтобы начать есть сырую картошку, не готовя.

Можно ли обеззаразить зеленый кофе? Конечно, можно. Например, можно пропарить. Но вопрос, ради чего? По факту, это чистая клетчатка — целлюлоза с соответствующим вкусом. Работая на фермах, часто расположенных в глуши кофепроизводящих стран в самых отдаленных уголках мира, мы наблюдаем, как это сырье в мешках на фермах даже не едят крысы. В большинстве случаев зеленый кофе пахнет, как сырой горох на целлюлозной основе — его особо не раскусишь и там почти нет питательных веществ.

Зеленый кофе нельзя по-настоящему «приготовить». В целом, это то же самое, что приготовить опилки. Можно ли это сделать? Наверное, можно. Для этого надо сначала смолоть древесину и превратить ее в опилки, потом залить их кипятком — получится сладкий целлюлозный вкус.