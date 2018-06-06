8 блюд, которые изменят ваше отношение к цветной капусте

Что бы там не говорили про питательные и полезные свойства цветной капусты, но этот овощ достаточно редкий гость в повседневном меню. Причиной всему — отсутствие ярко выраженного вкуса. После минимальной термической обработки получается совершенно скучное, пресное блюдо. Но ведь никто не говорил, что цветную капусту нельзя комбинировать с другими овощами и продуктами, добавлять в нее специи и использовать для сложносоставных блюд. У нас есть несколько идей, которые помогут по-другому взглянуть на этот полезный овощ.

— Салат с цветной капустой во фритюре —

Ингредиенты:

500 мл. подсолнечного масла 2 средние головки цветной капусты, разделить на небольшие соцветия 8 шт. зеленого лука, каждый разрезать на три длинных сегмента 180 гр. пасты тахини 2 зубчика чеснока, очистить и измельчить 15 гр. нарезанной петрушки 15 гр. нарезанной мяты 150 гр. греческого йогурта 3 ст.л. лимонного сока 1 ч.л. гранатовый мелассы Морская соль, черный перец Около 180 мл. воды

Приготовление:

Нагреть масло в большой кастрюле. Опустить в масло несколько соцветий цветной капусты и жарить в течение двух-трех минут, поворачивая, чтобы они равномерно прожарились. После того, как капуста станет золотисто-коричневого цвета, переложить ее в дуршлаг, посыпать небольшим количеством соли и оставить стекать. Повторить с остальной частью цветной капусты. Затем обжарить зеленый лук, также в партиях, в течение минуты. Переложить к цветной капусте и оставить остывать.

Вылить тахини в большую миску и добавить чеснок, зелень, йогурт, лимонный сок, гранатовую мелассу; поперчить и посолить. Мешать деревянной ложкой и постепенно наливать воду. Добавлять воду следует до тех пор, пока соус не приобретет густую, но еще гладкую и текучую консистенцию, напоминающую консистенцию меда. Перемешать цветную капусту и лук с соусом, по вкусу отрегулировать приправы.

— Паста с цветной капустой и беконом —

Ингредиенты на 4 порции:

3 ломтика хлеба на закваске, нарезать маленькими кусочками 30 мл. плюс 1 ст.л. оливкового масла 450 гр. макарон пенне 170 гр. нарезанного бекона 1 головка цветной капусты, соцветия нарезать небольшими кусочками 6 зубчиков чеснока, измельчить 2 ст.л. сливочного масла 1/3 чашки (объемом 240 мл) тертого сыра пармезан 1/4 чашки (объемом 240 мл) нарезанной петрушки Крупнозернистая соль без добавок, свежемолотый черный перец

Приготовление:

Перемешать хлеб с 1 столовой ложкой оливкового масла и разложить на листе для выпечки, посыпать солью. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке до золотистого цвета; дать остыть. Раскрошить с помощью скалки сухарики в мелкую крошку. В подсоленной кипящей воде варить пасту согласно инструкции на упаковке. Слить воду, оставив около 1/2 чашки воды от варки.

Пока варится поста, на сковороде обжарить бекон до готовности. Переложить на тарелку и промокнуть бумажным полотенцем. Разогреть 30 мл. оливкового масла в большой голландской жаровне на среднем огне. Добавить половину цветной капусты и жарить до золотистого цвета, около 5 минут, помешивая время от времени. Добавить половину чеснока и жарить в течение 30 секунд; приправить солью и переложить в миску. Повторить процесс с оставшейся цветной капустой и чесноком. Вернуть в жаровню первую партию цветной капусты. Добавить 1 столовую ложку сливочного масла и перемешать. Влить воду от пасты и готовить в течение 3-4 минут. Добавить пенне вместе с оставшейся 1 столовой ложкой сливочного масла, сыром, хлебными крошками и беконом. Готовить вместе еще 1-2 минут. Перед подачей посыпать петрушкой.

— Цветная капуста, запеченная целиком —

Ингредиенты:

600 мл. сухого белого вина 80 мл. оливкового масла 1/4 чашки (объемом 240 мл) крупнозернистой соли без добавок 3 ст.л. свежего лимонного сока 2 ст.л. сливочного масла 1 ст.л. измельченного красного перца хлопьями 1 ст.л. сахара 1 лавровый лист 1 головка цветной капусты, листья удалить

Для подачи:

110 гр. свежего козьего сыра 85 гр. сливочного сыра 85 гр. сыра фета 1/3 чашки (объемом 240 мл) густых сливок 2 ст.л. оливкового масла Грубая морская соль

Приготовление:

Разогреть духовку до 240 °C. Довести вино, масло, соль, лимонный сок, сливочное масло, красный перец, сахар, лавровый лист и 1,9 л. воды до кипения в большой кастрюле. Погрузить в рассол цветную капусту, уменьшить огонь и кипятить на медленном огне, периодически переворачивая капусту, пока нож легко не будет входить в центр, около 20 минут. Переложить цветную капусту на противень и хорошо обсушить. Выпекать, развернув противень спустя половину время приготовления, до коричневого цвета, 30-40 минут.

Пока цветная капуста запекается, смешать три вида сыра, сливки и 2 столовые ложки масла в комбайне до получения однородной массы; приправить морской солью. Переложить смесь в миску и сбрызнуть оливковым маслом.

Запеченную цветную капусту выложить на тарелку. Полить маслом и посыпать морской солью. Подавать с соусом из трех сыров.

— Кассероль с цветной капустой —

Ингредиенты на 6-8 порций:

1 большая голова оранжевой цветной капусты, разрезать на небольшие соцветия 2 ст.л. оливкового масла 4 зеленых лука, тонко нарезать белые и светло-зеленые части 2 ст.л. муки общего назначения 360 мл. обезжиренного молока 1/2 ч.л. молотого кумина 1/2 ч.л. молотого чили 110 гр. тертого сыра чеддер Крупнозернистая соль без добавок, черный перец 1/4 чашки (объемом 240 мл) сухарей Панко 1/4 чашки (объемом 240 мл) тертого сыра пармезан

Приготовление:

Духовку разогреть до 175 °C. На высоту 1-2 см. в кастрюлю среднего размера налить воду. Накрыть кастрюлю крышкой и довести воду до кипения. Положить цветную капусту в паровую корзинку и разместить ее в нижней части кастрюли, над кипящей водой. Уменьшить температуру, чтобы вода медленно кипела, и готовить цветную капусту около 8 минут. Переложить в форму для выпечки и отложить в сторону.

Слить воду из кастрюли, протереть посуду бумажным полотенцем. Налить в кастрюлю масло и разогреть на среднем огне. Добавить зеленый лук и жарить, часто помешивая, до золотистого цвета, около 5 минут. Добавить муку и постоянно взбивать до получения однородной массы, от 1 до 2-х минут.

Добавить молоко, кумин, молотый чили. Увеличить огонь и довести до медленного кипения, постоянно помешивая. Уменьшить температуру и кипятить, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет, около 3 минут.

Снять соус с огня и вмешать в него чеддер. Добавить по вкусу соль и перец. Вылить соус равномерно на цветную капусту. Смешать Панко и сыр пармезан в миске и посыпать смесью кассероль. Поставить в духовку и выпекать до появления пузырьков на сыре, около 15 минут. Достать из духовки. Переставить решетку в верхнюю треть духовки и включить бройлер. Вернуть кассероль в духовку и выпекать, пока верх не подрумянится, от 1 до 2 минут.

— Стейки из цветной капусты с грибным соусом —

Ингредиенты на 2 порции:

2 (толщиной 2-2,5 см) целых куска, срезанных от средней головки цветной капусты 2,5 ч.л. оливкового масла 1 ч.л. рубленого свежего розмарина 1/4 ч.л. свежемолотого черного перца 1/8 ч.л. морской соли или по вкусу 1,5 чашки (объемом 240 мл) тонко нарезанных грибов кремини 120 мл. соуса маринара 60 мл. бульона или воды 1/8 ч.л. сушеного острого перца хлопьями или по вкусу 2 ч.л. кедровых орешков, обжарить

Приготовление:

Разогреть духовку до 220 °C. Смазать цветную капусту 1,5 чайными ложками масла и выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекать до легкого золотистого цвета, приблизительно 15-20 минут. Аккуратно перевернуть каждый «стейк» и посыпать 1/2 чайной ложки рубленого розмарина, 1/8 чайной ложки перца и соли, и выпекать до полной готовности, около 12 минут.

Тем временем нагреть оставшуюся 1 чайную ложку масла в маленькой сковороде на среднем огне. Добавить грибы и оставшиеся 1/2 чайной ложки розмарина и 1/8 чайной ложки перца и жарить, пока грибы не смягчатся, приблизительно 5 минут. Добавить соус маринара, бульон и острый перец. Довести до кипения на среднем огне, затем уменьшить огонь до минимума и варить под крышкой до желаемой консистенции, около 8 минут. Отрегулировать по вкусу приправы. Подавать стейки из цветной капусты теплыми с соусом из грибов.

— Салат с жареной цветной капустой —

Ингредиенты:

Цветная капуста Оливковое масло Горчица Измельченный чеснок Каперсы Винный уксус Помидоры черри Оливки Руккола, мангольд и нарезанный укроп

Приготовление:

Бланшировать разделенную на небольшие соцветия цветную капусту около 3-4 минут в горячей воде. Выложить соцветия в дуршлаг и дать стечь воде. Смешать соцветия с небольшим количеством оливкового масла, приправить солью и перцем. Переложить на раскаленную сковороду-гриль и жарить, переворачивая, до четких подпалин.

Смешать по вкусу горчицу, каперсы, чеснок, оливковое масло и уксус. Выложить цветную капусту в миску и смешать с зеленью, оливками и помидорами. Заправить салат соусом и подавать.

— Цветная капуста с карри —

Ингредиенты на 8 порций:

2 ст.л. оливкового масла 1 ч.л. семян кориандра 1 ч.л. семена кумина 1 ч.л. порошка карри 1 ч.л. порошка куркумы 1 большая головка цветной капусты, разделить на небольшие соцветия Крупномолотая соль без добавок, свежемолотый черный перец 1 ч.л. мелко тертого очищенного имбиря 1 ч.л. мелко тертой цедры лайма

Приготовление:

Духовку разогреть до 230 °C. Перемешать масло, семена кориандра, семена кумина, карри и куркуму в большой миске. Добавить цветную капусту, приправить солью и перцем. Аккуратно перемешать, чтобы приправы равномерно распределились по цветной капусте. Разложить соцветия в один слой на противне; посыпать приправами из миски. Выпекать до коричневого цвета по краю соцветий, 10-15 минут. Переложить на блюдо и посыпать имбирем и цедрой лайма. Подавать цветную капусту теплой или комнатной температуры.

— Суп из цветной капусты по рецепту Энн Беррелл —

Ингредиенты:

800 гр. цветной капусты 1/4 чашки оливкового масла 1 средний лук-порей, только белые и светло-зеленые части, крупно нарезать 1 большой зубчик чеснока, измельчить 1 большой запеченный картофель, очистить и нарезать небольшими кусочками 180 мл. сухого белого вина 1 литр куриного бульона 3 веточки тимьяна, связать 60 мл. жирных сливок Кошерная соль

Приготовление:

Духовку разогреть до 190 °C. Цветную капусту положить на рабочую поверхность и крупно нарезать.

В большой кастрюле разогреть 2 столовые ложки оливкового масла. Добавить лук-порей, чеснок и щедрую щепотку соли и готовить на умеренном огне, помешивая, до мягкости, 5 минут. Добавить картофель и нарезанную капусту, затем влить вино. Варить на сильном огне до тех пор, пока объем жидкости не сократится наполовину, 4 минуты. Добавить бульон и пучок тимьяна и довести жидкость до кипения. Уменьшить огонь до умеренно низкого. Готовить, помешивая, пока овощи не станут очень нежными, приблизительно 25-30 минут. Удалить пучок тимьяна.

В блендере пюрировать суп партиями до гладкой массы. Вернуть суп в кастрюлю и перемешать со сливками. Подогреть на умеренном огне, добавить воды, если суп кажется слишком густым, приправить солью. Разлить суп по тарелкам и украсить по своему вкусу (зеленью, орешками, сухариками). Подавать суп горячим.