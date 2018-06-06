Можно ли собакам сыр?

Подобные вопросы часто возникают у владельцев, искренне желающих побаловать своего питомца. То есть дать ему что-то «вкусненькое» со своего стола: сыр, колбасу, сухарик и так далее. Однако регулярно получать подобные лакомства для собаки означает только одно — риск появления проблем со здоровьем. Таким образом, правильный подход к питанию домашнего животного заключается в том, чтобы давать ему полнорационные готовые корма, а в качестве угощения можно предлагать специально разработанные лакомства.

Не надо сыра

По статистике, примерно 90% всех владельцев животных угощают своих питомцев чем-либо. Причем и для тех, и для других процесс угощения важен, ведь он укрепляет эмоциональную связь между человеком и питомцем.

Однако важно знать, что еда со стола хозяина непригодна в качестве лакомства для собаки. Скажем, упомянутый сыр чрезвычайно калориен: например, в 100 г адыгейского сыра содержится 240–270 ккал, в том же количестве российского сыра — около 370 ккал, а чеддера — 400 ккал.

Если собаку, особенно мелкой породы, постоянно угощать сыром, она, скорее всего, наберет лишний вес, а это может привести к ожирению. Поэтому питомцу не следует давать сыр в качестве лакомства.

Правильный выбор

В то же время животное можно порадовать специально разработанными для него угощениями, не прибегая к домашней кухне. В состав таких продуктов входят натуральные ингредиенты, а сами они производятся с учетом особенностей собаки. К тому же ассортимент этих лакомств очень разнообразен.

Так, в линейке Pedigree есть косточки Jumbone, мясные косички Rodeo, печенье Markies, кусочки Tasty Bites. Лакомства собакам предлагают и многие другие бренды: Almo Nature, Beaphar, Happy Dog, Purina Pro Plan, Royal Canin, Астрафарм и так далее.

Еще важно добавить, что, в отличие от продуктов, предназначенных для человека, угощения для домашних животных несут определенную функциональную нагрузку. Как правило, они служат не только для удовольствия собаки, но и идут на пользу ее здоровью: способствуют чистке ротовой полости, насыщают организм питомца полезными веществами.

Понятно, что сыр на такое не способен. А вот лакомства — вполне. Однако, давая их собаке, следует помнить, что их количество не должно превышать 10% от ее суточной потребности в калориях. Чтобы владелец не испытывал затруднений с подсчетом рекомендованной порции лакомства, производители вычисляют ее сами и размещают необходимую информацию на упаковке. Хозяину питомца следует руководствоваться данными рекомендациями и не превышать установленную норму калорий.

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Фотографии: Коллекция/ iStock

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