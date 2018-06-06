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Что пить в жару? Рецепты домашнего кваса
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Что пить в жару? Рецепты домашнего кваса 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Тополиный пух, жара, июнь… Лето-2018 года уже вступило в свои права, но жаркие деньки еще впереди. А в жару, как известно, хочется прохлады, потому освежающие напитки в это время года наиболее популярны.
Чтобы утолить жажду в жаркий день, многие спешат в магазин за газированными напитками и лимонадами из холодильника. Мудрые же хозяюшки знают, что со своей задачей могут справиться только натуральные напитки домашнего приготовления. Это лимонады, морсы и, конечно же, квас.
АиФ-Алтай сделал подборку рецептов домашнего кваса своих читателей:
Валентин Хорин, г. Рубцовск:
«5 литров горячей воды, 150 г сахара, 3 ст. ложки сухого кваса, ½ булки ржано-пшеничного хлеба и горсть домашних дрожжей. Настаивать сутки, процедить в бутылки, по желанию добавить сахар. Затем убрать квас в холодильник, и через сутки продукт готов».
Надежда Эйхман, р.п. Благовещенка:
«На трехлитровую банку понадобится 3 ст.л. сухого кваса, щепотка квасника, 2 ст.л. сахара, корочка хлеба. В банку добавляем холодной воды и перемешиваем смесь. Затем закрываем крышкой и ставим в теплое место на 3 дня».
Ирина Толстошеева, г. Барнаул:
«В банку кладем 2-3 ложки сухого кваса, 4-5 ложек сахара и заливаем все кипятком. Я люблю добавлять в квас изюм. Он придает квасу более резкий вкус».
Стоит отметить, что некоторые добавляют в напиток ягоды, которые предварительно заливают горячей водой, и лимонную кислоту.
Интересный рецепт
В книге «Алтайская трапеза» опубликован необычный рецепт домашнего кваса от жительницы с. Верх-Чумянка Надежды Цыбиной.
Понадобится: ржаная мука, дрожжи, сахар и красная свекла.
Технология:
Свеклу необходимо промыть и срезать только донышки и верхушки. Затем ее мелко режем и варим. Корнеплоды пропустить через мясорубку, добавить ржаной муки и сделать лепешки.
Лепешки выложить на присыпанный мукой противень и выпекать в духовке до готовности. Высушенные лепешки разломать и добавить кипяченой воды.
На 3 л воды понадобится 300 г сухарей, 2-3 ст. ложки сахара, 0,5 ч. л. дрожжей. Через 2-3 дня квас готов.
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