Что пить в жару? Рецепты домашнего кваса

Тополиный пух, жара, июнь… Лето-2018 года уже вступило в свои права, но жаркие деньки еще впереди. А в жару, как известно, хочется прохлады, потому освежающие напитки в это время года наиболее популярны.

Чтобы утолить жажду в жаркий день, многие спешат в магазин за газированными напитками и лимонадами из холодильника. Мудрые же хозяюшки знают, что со своей задачей могут справиться только натуральные напитки домашнего приготовления. Это лимонады, морсы и, конечно же, квас.

АиФ-Алтай сделал подборку рецептов домашнего кваса своих читателей:

Валентин Хорин, г. Рубцовск:

«5 литров горячей воды, 150 г сахара, 3 ст. ложки сухого кваса, ½ булки ржано-пшеничного хлеба и горсть домашних дрожжей. Настаивать сутки, процедить в бутылки, по желанию добавить сахар. Затем убрать квас в холодильник, и через сутки продукт готов».

Надежда Эйхман, р.п. Благовещенка:

«На трехлитровую банку понадобится 3 ст.л. сухого кваса, щепотка квасника, 2 ст.л. сахара, корочка хлеба. В банку добавляем холодной воды и перемешиваем смесь. Затем закрываем крышкой и ставим в теплое место на 3 дня».

Ирина Толстошеева, г. Барнаул:

«В банку кладем 2-3 ложки сухого кваса, 4-5 ложек сахара и заливаем все кипятком. Я люблю добавлять в квас изюм. Он придает квасу более резкий вкус».

Стоит отметить, что некоторые добавляют в напиток ягоды, которые предварительно заливают горячей водой, и лимонную кислоту.

Интересный рецепт

В книге «Алтайская трапеза» опубликован необычный рецепт домашнего кваса от жительницы с. Верх-Чумянка Надежды Цыбиной.

Понадобится: ржаная мука, дрожжи, сахар и красная свекла.

Технология:

Свеклу необходимо промыть и срезать только донышки и верхушки. Затем ее мелко режем и варим. Корнеплоды пропустить через мясорубку, добавить ржаной муки и сделать лепешки.

Лепешки выложить на присыпанный мукой противень и выпекать в духовке до готовности. Высушенные лепешки разломать и добавить кипяченой воды.

На 3 л воды понадобится 300 г сухарей, 2-3 ст. ложки сахара, 0,5 ч. л. дрожжей. Через 2-3 дня квас готов.