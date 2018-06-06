5 утренних напитков на замену кофе

Для меня нет ничего лучше чашки кофе с утра, и неважно, что говорят по этому поводу ученые. На свете немало людей, которые со мной согласятся, но вполне возможно, ты уже давно раздумываешь о том, как бы заменить напиток на что-то более полезное. Вот пять здоровых утренних напитков, которые стоит рассмотреть на замену классике.

1. Латте из куркумы

Модный напиток получил признание за счет своих противовоспалительных свойств. Хоть он не повышает уровень энергии в теле, зато поддерживает общее благополучие, особенно в сочетании с полезными жирами из кокосового масла и корицей. Ингредиенты:

1,5 стакана растительного молока — миндального или кокосового

1 ложка кокосового масла

1 ложка куркумы

½ ложки молотой корицы

½ ложки имбиря

1 ложка мёда

Приготовление: Нагрей молоко в маленькой кастрюле, не доводя до кипения, затем добавь куркуму, имбирь и корицу, а также кокосовое масло. Перемешивай, не останавливаясь. Затем наливай в кружку через ситечко, чтобы отфильтровать крупные ингредиенты. Добавь мед по вкусу.

2. Матча-латте

Порошкообразный зеленый чай — супергерой в мире чаев. Он наполнен мощными антиоксидантами и обеспечивает повышение уровня энергии. Кроме того, он позволяет лечить бактериальные, грибковые и вирусные инфекции, а также очищает организм от свободных радикалов. Трудно встретить другой продукт, который сочетает отменный вкус и большую пользу. Ингредиенты:

1 ложка порошкового чая матча

¾ чашки молока — коровьего, кокосового, соевого или миндального

1 ложка меда

¼ горячей воды

Приготовление: Залей порошок горячей водой, затем взбей смесь венчиком, чтобы получить зеленую пасту. Добавь мед или другие подсластители по вкусу. Заливай предварительно взбитым молоком, чтобы на твоем латте была густая пенка.

3. Комбуча

Твоим бактериям тоже нужно проснуться с утра — и комбуча отлично подходит для стимулирования иммунной системы. А если напиток изготовлен на основе черного чая, он также сможет восполнить кофеин в твоем теле. Натуральный ферментированный напиток был очень популярен в Советском союзе, и поколение миллениалов с трудом может вспомнить о его существовании у бабушки на холодильнике — да, той самой банки с чаем, в котором растет новая жизнь. К счастью, забытые рецепты обрели новую популярность на Западе, и купить тело чайного гриба теперь можно в обычном супермаркете здоровых продуктов. Ингредиенты:

гриб комбуча

крепкий чай с сахаром, черный или травяной

Приготовление: Рецепт приготовления чая-комбучи не входит в список «легкие и простые рецепты за 5 минут», так что в список можно добавить и пункт «терпение». Для заваривания напитка требуется от 5 до 10 дней, зато на выходе получается от 2 до 5 литров отличного напитка, который спокойно хранится в холодильнике.

4. Солодковый чай Этот пряный чай совершенно не содержит кофеина, но оказывает тонизирующее действие, благодаря содержащимся в составе флаваноидам и эфирным маслам. Он очень полезен для профилактики инфекционных и бактериальных заболеваний: от стоматита и кожных высыпаний до болезней печени. Ингредиенты:

2 чайные ложки сухого порошка солодки

стакан горячей воды

1 чайная ложка меда

Приготовление: Залей порошок водой и дай настояться в течение 15 минут. Затем процеди через маленькое ситечко, добавь мед по вкусу.

5. Фреш из грейпфрута с мятой

Благодаря антиоксидантным свойствам грейпфрута, этот напиток поможет укрепить иммунитет, а также справиться с апатией и подавленным настроением с утра. Алкалоиды, содержащиеся в составе, также позволяют улучшить аппетит и крайне полезны при гипертонии. Ингредиенты:

1/4 стакана горячей воды

2 ложки коричневого сахара

3/4 сока грейпфрута

долька лимона

свежая мята

Приготовление: Подготовь сироп, размешав коричневый сахар в теплой воде. Затем смешай со свежим соком грейпрфрута и добавь лепестки мяты.