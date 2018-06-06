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4 чайных рецепта по мотивам фильма «Ешь, молись, люби»
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4 чайных рецепта по мотивам фильма «Ешь, молись, люби» 

SNCmedia.ru 51 минуту назад
Фото: SNCmedia.ru
А Наталья Егорова, бренд-менеджер натурального чая «Милфорд», расскажет, как воссоздать атмосферу стран из фильма с помощью необычных рецептов.
Нью-Йоркский сырный чай  Согласитесь, было бы здорово сесть вечером дома у окна с видом на шикарный Манхэттен и немного помечтать. Попробуйте приготовить нежный сырный нью-йоркский чай, чтобы прочувствовать атмосферу родного мегаполиса Лиз Гилберт — главной героини фильма. Заварите зеленый или фруктовый чай — для более яркого аромата лучше всего выбирать чай с малиной. Чтобы получить сырную пенку, смешайте сливочный сыр и взбитые сливки до однородной массы. Затем красиво выложите пенку на заваренный чай. Если дома жарко (а в Нью-Йорке летом еще то пекло!), добавьте немного льда.
Итальянский пряный латте
Где, как не в Италии наслаждаться потрясающей едой, неспешной европейской жизнью и нежиться на солнышке на какой-нибудь веранде. Попробуйте приготовить итальянский пряный чай-латте. Для этого смешайте кардамон, перец и имбирь, добавьте сахар и 50 миллилитров воды. Доведите воду до кипения на медленном огне, затем добавьте молоко и кусочки корицы. Помешивайте ароматную смесь на медленном огне еще 4 минуты и залейте горячим молоком со специями заваренный черный чай. А если хочется ускорить процесс, можно просто заварить готовый пакетированный черный чай с пряностями и добавить теплое молоко.
Индийский чай со специями
Главное правило Индии — есть и пить только из своей посуды, ведь эта страна не отличается особой чистотой. А еще нужно не забывать добавлять побольше специй — так местные жители защищаются от случайного отравления. Индийцы используют пряности даже в чае. Особенно они любят смешивать напиток с корицей, мускатным орехом, гвоздикой, кардамоном, перцем или имбирем. Чтобы повторить традиционный индийский рецепт, заварите черный чай со специями по вкусу. В разных частях Индии готовят разный чай, поэтому не бойтесь экспериментировать. Добавьте имбирь, кардамон и черный перец — получите чай из штата Орисса. А если смешаете чай с молоком, имбирем и доброй горсткой сахара, сможете насладиться масала-чаем из Варанаси.
Утренний индонезийский чай с яйцом
Помните, какой плотный график был у Лиз Гилберт на Бали? Медитация, прогулка по городку, беседа с Кетутом, курортный роман, снова медитация. Для такого насыщенного дня нужен чай посытнее. Для этого как раз подойдет традиционный индонезийский чай с яйцом. Крепко заварите черный чай, добавьте взбитое яйцо с кипятком и сахар по вкусу. Такой напиток идеально подойдет для завтрака и быстро запустит мозговые процессы.
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