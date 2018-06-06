На что кузбассовцы тратят деньги?

Кемеровостат проанализировал, на что больше всего тратили деньги кузбассовцы в 2017 г. Оказалось, что в среднем один кузбассовец в месяц расходовал 12243 руб., это на 1,9% меньше, чем годом ранее. Больше всего денег уходило на продукты и промтовары. При этом горожане тратили в магазинах больше, чем селяне. Люди с небольшим достатком в месяц расходовали в среднем по 5 тыс. руб., а богатые — 22662 руб. Из продуктов мы чаще всего покупали молочку, яйца, хлеб, мясо и овощи. При этом хлеба, картошки и овощей ели больше в сёлах, а молочные продукты и мясо — в городах.