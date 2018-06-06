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Сырники с изюминкой
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Сырники с изюминкой 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Недавно подруга поделилась со мной рецептом сырника. «Что может быть нового в приготовлении сырника», — подумала я? Но оказывается, рецепт выделяется подачей. И изюминка его в креме. Настроение было отличное, и я решила его (сырник) приготовить, результат перед вами.
Сырники
Для приготовления сырников мне нужно:
творог — 200 г  1 яйцо
мука — 2-3 ст. ложки
сливки — 100 мл  сахар — 1 ст. ложка
курага — 100 г  ягоды для украшения (слива и красная смородина)
Ингредиенты
Приготовление:
За 2 дня до этого купила домашнее молоко и сделала свой творог сама, кстати, получился отличный по вкусу творог. Делать его нетрудно, я думаю, он получится у всех, были бы время и желание.
Творог
В творог я добавила сахар, яйцо, муку и тщательно все размешала. Количество муки у меня ушло чуть больше, это зависит от размера яиц и консистенции творога.
Тесто для сырников
Сделала сырники разного размера и пожарила на сковороде на растительном масле, обжариваю с двух сторон по 3-4 минуты.
Сырники
Приступаем к приготовлению крема, им мы будем прослаивать наши сырники. Предварительно я залила курагу горячей водой, чтобы она стала помягче, иначе блендер может сломаться. Нарезаем на кусочки.
Курага
Помещаем в блендер, наливаем сливки. Сливки наливаем понемногу, делаем крем. Кстати, крем безумно вкусный. Его можно использовать и к блинчикам, тортам и булочкам. Мне очень понравился, теперь я точно частенько буду готовить его.
Прослойка
Промазываем каждый слой.
сырники
В конце полностью покрываем кремом весь сырник.
Сырники
Начинаем украшать сырник. Я взяла сливу и красную смородину. Для украшения подойдут любые ягоды: малина, вишня… фантазируйте!
Сырники
Я с нетерпением ждала мужа с работы, чтобы он оценил мои старания. Скажу вам честно, вечернее чаепитие удалось. А не в этом ли, друзья, рецепт хорошего настроения? Конечно, ДА! Приятного аппетита))
Сырники
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