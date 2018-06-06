Сырники с изюминкой

Недавно подруга поделилась со мной рецептом сырника. «Что может быть нового в приготовлении сырника», — подумала я? Но оказывается, рецепт выделяется подачей. И изюминка его в креме. Настроение было отличное, и я решила его (сырник) приготовить, результат перед вами.

Сырники

Для приготовления сырников мне нужно:

творог — 200 г 1 яйцо

мука — 2-3 ст. ложки

сливки — 100 мл сахар — 1 ст. ложка

курага — 100 г ягоды для украшения (слива и красная смородина)

Ингредиенты

Приготовление:

За 2 дня до этого купила домашнее молоко и сделала свой творог сама, кстати, получился отличный по вкусу творог. Делать его нетрудно, я думаю, он получится у всех, были бы время и желание.

Творог

В творог я добавила сахар, яйцо, муку и тщательно все размешала. Количество муки у меня ушло чуть больше, это зависит от размера яиц и консистенции творога.

Тесто для сырников

Сделала сырники разного размера и пожарила на сковороде на растительном масле, обжариваю с двух сторон по 3-4 минуты.

Сырники

Приступаем к приготовлению крема, им мы будем прослаивать наши сырники. Предварительно я залила курагу горячей водой, чтобы она стала помягче, иначе блендер может сломаться. Нарезаем на кусочки.

Курага

Помещаем в блендер, наливаем сливки. Сливки наливаем понемногу, делаем крем. Кстати, крем безумно вкусный. Его можно использовать и к блинчикам, тортам и булочкам. Мне очень понравился, теперь я точно частенько буду готовить его.

Прослойка

Промазываем каждый слой.

сырники

В конце полностью покрываем кремом весь сырник.

Сырники

Начинаем украшать сырник. Я взяла сливу и красную смородину. Для украшения подойдут любые ягоды: малина, вишня… фантазируйте!

Сырники

Я с нетерпением ждала мужа с работы, чтобы он оценил мои старания. Скажу вам честно, вечернее чаепитие удалось. А не в этом ли, друзья, рецепт хорошего настроения? Конечно, ДА! Приятного аппетита))

Сырники