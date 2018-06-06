Фрикадельки: как их сделать блюдом на каждый день

Классическим блюдом шведской кухни считаются щёттбюлляр. За странным для нашего слуха названием скрываются обычные фрикадельки. Кулинарная гордость шведской кухни у нас почему-то была на какое-то время незаслуженно забыта. Свое второе рождение блюдо пережило с появлением магазинов IKEA . Оказалось, что шарики из мясного или рыбного фарша не такое уж и скучное блюдо. Фрикадельки можно жарить, запекать или варить. Ими дополняют суп, пасту или подают с соусом как самостоятельное блюдо. Эти 5 рецептов помогут вам заново взглянуть на фрикадельки.

— Куриные фрикадельки —

Ингредиенты на 8 порций:

4 ст.л. оливкового масла 3 ломтика черствого белого хлеба 200 мл. сливок 30% жирности 2 ст.л. нарезанного лимонного тимьяна 2 ст.л.л. нарезанной мяты 1 ст.л. мелко нарезанного лука-шалот 600 гр. куриного фарша 3 ст.л. лимонного сока 3 ст.л. панировочных сухарей 2 ст.л. семян кунжута

Приготовление:

Разорвать хлеб на мелкие кусочки и замочить его в сливках. Смешать фарш с хлебом, луком и травами и приправить солью перцем. Влажными руками скатать фрикадельки: должно получиться около 20 штук. Смешать панировочные сухари и семена кунжута в неглубокой посуде и обвалять в смеси фрикадельки. Обжарить фрикадельки в горячем масле в течение 7-8 минут до румяной корочки со всех сторон.

— Фрикадельки с кисло-сладким соусом —

Ингредиенты на 4 порции:

1 ломтик вчерашнего хлеба 3 ст.л. сливок 30% жирности 500 гр. фарша 1 яйцо 1 щепотка цедры лимона 2 ст.л. нарезанной петрушки 2 ст.л. оливкового масла Соль, свежемолотый перец

Для соуса:

250 гр. нарезанных томатов 1 ст.л. томатного пюре 1 лук-шалот, очистить и мелко нарезать 2 ст.л. оливкового масла 1 ст.л. меда 2-3 ст.л. лимонного сока Соль, свежемолотый перец

Приготовление:

Для соуса. Нагреть оливковое масло. Положить лук-шалот и чеснок и готовить, пока лук не станет прозрачным. Добавить томатное пюре, помидоры с их соком и варить на медленном огне в течение примерно 10-15 минут. Приправить по вкусу солью и перцем, добавить мед и лимонный сок.

Полить сливками хлеб, замочить. Добавить фарш, яйцо, петрушку и лимонную цедру, приправить солью и перцем; хорошо перемешать. Скатать маленькие шарики.

Нагреть оливковое масло и обжарить фрикадельки со всех сторон в течение 7-8 минут, до коричневого цвета. Перемешать с томатным соусом и подавать.

— Фрикадельки в лимонном соусе —

Ингредиенты на 4 порции:

1 черствая булочка 1 лук 5 ст.л. оливкового масла 100 гр. колбасок из телятины 500 гр. смешанного фарша 1 ст.л. горчицы 1 ч.л. нарезанного лимонного тимьяна Соль, перец по вкусу

Для соуса:

4 лимона 1 горсть лавровых листьев 100 мл. белого вина Соль, перец

Приготовление:

Вымыть лимоны. Из двух выжать сок, другие два нарезать маленькими ломтиками, удалить косточки. Замочить в воде булочку. Очистить и нарезать кубиками лук. Нагреть масло и обжарить лук, пока он не станет прозрачным. Добавить тимьян. Смешать фарш с луком, яйцом, мелко нарезанными колбасками, горчицей, солью, перцем, измельченной булочкой; хорошо перемешать. Если смесь слишком мягкая, добавить панировочных сухарей.

Скатать маленькие шарики: выйдет примерно 16 штук. Нагреть масло и быстро обжарить фрикадельки со всех сторон до коричневого цвета. Добавить лимон, быстро обжарить, затем влить лимонный сок и вино, добавить лавровые листья. Тушить на медленном огне примерно 10 минут.

— Фрикадельки в томатном соусе —

Ингредиенты на 4 порции:

Для соуса:

800 гр. консервированных нарезанных помидоров 2 лука-шалот, мелко нарезать 2 зубчика чеснока, измельчить 45 мл. оливкового масла 15 мл. томатного пюре 2 веточки тимьяна 10 гр. мелко нарезанных листьев базилика 50 гр. оливок без косточек

Для фрикаделек:

1 лук-шалот, мелко нарезать 15 гр. сливочного масла 2 черствые булочки Молоко для замачивания 500 гр. фарша из баранины 1 яйцо 30 гр. нарезанной петрушки 60 мл. оливкового масла Соль, перец по вкусу

Приготовление:

Для томатного соуса в сковороде нагреть оливковое масло, обжарить лук-шалот и чеснок. Добавить томатное пюре и готовить еще 3-4 минуты. Выложить помидоры и одну веточку тимьяна, варить около 20 минут, периодически помешивая, пока соус не начнет густеть. Добавить листья базилика и оставшийся тимьян, приправить солью и перцем и перемешать с оливками.

Обжарить лук-шалот в сливочном масле, пока он не станет прозрачным. Замочить булочки в молоке, затем отжать и смешать с фаршем, луком и яйцом. Добавьте петрушку, посолить, поперчить и хорошо перемешать. Сформировать фрикадельки. В сковороде разогреть масло и обжарить фрикадельки со всех сторон в течение 6-8 минут до золотистого цвета. Выложить фрикадельки в томатный соус, перемешать.

— Фрикадельки c травами —

Ингредиенты на 4 порции:

600 гр. смешанного фарша 1 лук 1 лавровый лист 1 яйцо 1 черствая булочка 5 гр. нарезанного тимьяна 5 гр. нарезанного розмарина 5 мл. горчицы Сливочное масло Соль, свежемолотый перец

Приготовление:

Замочить булочку в теплой воде. Нарезать лук и обжарить его на сливочном масле с лавровым листом, пока лук не станет мягким, но еще не подрумянится. Удалить лавровый лист, смешать лук с булочкой, фаршем, яйцом, горчицей, травами, посолить и поперчить.

Мокрыми руками сформировать небольшие фрикадельки и обжарить их со всех сторон на сливочном масле в течение приблизительно 8-10 минут. Перед подачей украсить фрикадельки зеленью.