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Густые брови: 4 главных секрета
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Густые брови: 4 главных секрета 

Harper’s Bazaar 11 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Конечно, если у вас тонкие брови, решить эту проблему можно за один поход в салон — микроблейдинг еще никого не подводил. Однако есть и альтернативные способы. Предупреждаем: звучат они, конечно, как рецепты из какой-то бабушкиной книги, но ведь реально работают!
Оливковое масло
Богато витамином Е, а потому действительно способно помочь. Слегка подогрейте масло, нанесите его на брови и спокойно ложитесь спать.
Желток
Нанесите на каждую бровь с помощью ватного диска, оставьте на 15—20 минут и смойте холодной водой. Повторяйте раз в неделю — и результат не заставит себя долго ждать.
Касторовое масло
Абсолютная классика жанра касторовое масло способствует росту ресниц и бровей, но вообще-то может быть не так безопасно. Если чувствуете жжение, терпеть его ни в коем случае не стоит: этот ингредиент у многих вызывает аллергию. При отсутствии противопоказаний наносите масло на 30 минут ежедневно: эффект будет заметен уже через пару недель.
Витамин A  Вариант для самых неленивых: выдавите одну капсулу витамина А и добавьте к ней микс из тыквенного и касторового масел (2—3 капли будет достаточно).
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