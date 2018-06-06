Как ухаживать за чувствительной кожей

Ежедневно пейте воду с лимоном

Совет старый как мир, но обычно о нем вспоминают, когда речь идет о похудении или просто общих принципах здорового образа жизни. На деле вода с лимоном полезна и для кожи: витамин С отлично борется со свободными радикалами и защищает от негативного воздействия окружающей среды.

Простое правило: чем меньше ингредиентов на этикетке, тем лучше

При этом ставку делайте на алоэ, зеленый чай, календулу и ромашку: для вашего типа кожи они подходят идеально. И да, вы же понимаете, что пометка «гипоаллергенно» не всегда гарантирует, что этой самой аллергии у вас не случится? Производитель просто не включает в состав очевидные компоненты-раздражители, а вот индивидуальная реакция у вас может случиться хоть на экстракт огурца.

Не увлекайтесь скрабами и кислотам

С грубыми абразивными частицами все понятно: кожа и так чувствительная — лишний раз подвергать ее стрессу не стоит. Внимательно нужно подходить и к кислотам: те же AHA-кислоты с большой долей вероятности могут повлечь за собой раздражения и воспаления. Но есть достойная альтернатива — полиоксикислоты: ищите на этикетке лактобионовую кислоту или глюконолактон.