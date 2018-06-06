Библиотекарь из Автозавода испекла любимый «яблочный пирог» Александра Пушкина

В этот день в библиотеку были приглашены актеры, чтецы, музыканты, хореограф, чтобы на время погрузить пришедших в пушкинскую эпоху — лиричный мир балов, променадов, витиеватых слов, черных цилиндров и длинных женственных платьев с кринолинами. «Коридор» и «поперечина» оказались фигурами легкого полонеза (танца, популярного среди знати в начале XIX века), а приседания — не только базовым упражнением культуристов, а еще и важным танцевальным движением. Главное для участников мастер-класса хореографа Евгении Васильченко было не перепутать ноги, правую и левую. А выходило, что сбиться очень просто, ведь некоторым пришедшим на Пушкинский день танцорам было под 80 лет!

«Играйте, пойте, о друзья!» — как сказал бы сам Пушкин. И посетители Маяковки с радостью повторяли знаменитые пушкинские строки, делились школьными воспоминаниями о поэте, читали вслух, играли в «чепуху» и даже пробовали «гадать» на книгах.

— Куда я отправлюсь отдыхать летом, посмотрите? — спрашивала молодая женщина у библиотекаря.

Та, открыв томик стихов Пушкина, прочла первые строчки из «Анчара»:

«В пустыне чахлой и скупой, На почве, зноем раскаленной, Анчар, как грозный часовой, Стоит — один во всей вселенной».

— Ничего подобного — я еду не одна! — возразила тут же гадающая.

Кроме игровой части, заядлых книгочеев ждал еще один сюрприз — в зонах буккроссинга находилось много книг самого Александра Сергеевича и литературоведческих изданий о поэте. Эти экземпляры можно было взять с собой совершенно бесплатно, главное — успеть!

Еще в рамках культурного проекта «Театр+книга» актриса нижегородского ТЮЗа Светлана Рязанова перевоплотилась в героиню повести Александра Пушкина «Барышня-крестьянка» Лизу. А дуэт самых интеллигентных и женственных нижегородских бардов «Марципан» исполнил романс на стихи Дениса Давыдова «Душечка».

«Весь Ваш Яблочный пирог»

Завершился Пушкинский день дегустацией «того самого» любимого пирога поэта.

В 1824-1826 годах Александр Сергеевич находился в ссылке в Михайловском, работал над « Евгением Онегиным », задумывал сюжет « Бориса Годунова ». Тогда его соседями была семья Осиповых-Вульфов, жившая в имении Тригорское, к которым Пушкин заходил в гости.

Частым угощением для «солнца русской поэзии» в этом доме стал яблочный пирог. «Весь Ваш Яблочный пирог», — так Александр Сергеевич однажды даже подписался, отправляя послание Анне Керн в 1827 году, имея в виду волшебную выпечку из Тригорского. Кстати, именно в том доме Пушкин и познакомился с Керн, «мимолетным видением», — Анна была родственницей хозяев.

Рецепт знаменитого изделия не сохранился до наших дней. Исследователи могут лишь предполагать, что же входило в знаменитую рецептуру. Но совершенно точно важными пирогообразующими ингредиентами были корица и мед (последний добавлялся вместо сахара), а еще слоеное тесто. Именно используя эти подсказки, заведующая Маяковки Наталья Железнова испекла знаменитое угощение. В ее длинном кулинарном списке пирог Вульфов стоит особняком.

— Очень быстро, просто и невероятно вкусно! — так говорит Наталья Валерьевна о своем пушкинском шедевре и с удовольствием делится рецептом.

Рецепт пирога ВульфовИнгредиенты: яблоки (сладкие) — 3 шт., мед — 1,5 ст. ложки, яйца кур. — 1 шт., сметана 20-25% — 200 гр., корица — 0,5 ч. Ложки, масло сливочное — 30 гр., тесто слоеное дрожжевое — 250 гр. Как делать:1. Очистить яблоки от кожуры, удалить сердцевину. Нарезать не очень толстыми дольками.2. Растопить на сковороде сливочное масло. Обжарить до мягкости яблоки. Добавить мед, корицу, перемешать и снять с огня.3. Сметану смешать с яйцом.4. Остывшие яблоки вместе с соком добавить к сметанной массе. Тщательно перемешать.5. Тесто раскатать и выложить в смазанную маслом форму, сделав бортики. Проколоть тесто в нескольких местах вилкой.6. Вылить начинку на тесто. Края загнуть сверху на начинку.7. Выпекать в духовке при 200°С в течение 20-25 минут до румяности.8. Любимое лакомство Пушкина готово!