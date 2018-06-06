Прохлада в тарелке. Девять секретов вкусной окрошки

Лето — пора окрошки. В каждой семье, несомненно, есть свой проверенный годами и поколениями любимый рецепт. «АиФ-Челябинск» собрал маленькие секреты приготовления этого блюда и подготовил подборку необычных рецептов.

Секрет 1: Тщательно измельчить

Колбасу и мясо в окрошку лучше резать мелкими кубиками, огурец и редиску — натереть на мелкой тёрке. Не даром окрошка называется окрошкой: чем мельче кусочки ингредиентов, тем лучше.

Секрет 2: Рассыпчатая картошка

Картошку для настоящей окрошки варят в мундире, остужают, а уж потом чистят и крошат. Сваренная в кожуре картошка более рассыпчатая, а отваренная без кожуры часто бывает скользкой и не рассыпчатой.

Секрет 3: Мясо без жира

Окрошка — блюдо, которое едят холодным, поэтому жирные сорта мяса могут давать пленку и не всем приятные вкусовые ощущения. Лучшими для окрошки считаются отварные кусочки говядины, порезанные мелко поперек волокон. Если вы привыкли делать окрошку с колбасой, то остановите свой выбор на нежирых сортах колбасных изделий, будь то «Докторская» или «Чайная».

Секрет 4: Другие ингредиенты

Окрошка допускает массу вариаций. Ингредиентами холодного супа могут быть не только огурец, картофель и редис, но и отварная свекла и крабовые палочки. Впрочем, мясной составляющей блюда также с легкостью может быть отварное рыбное филе.

Секрет 5: Красивый бульон

Чтобы жидкая часть окрошки получилась особенно красивой и вкусной, желтки вареных яйц нужно растереть вилкой и перемешать с квасом или другой заправкой.

Секрет 6: Аромат зелени

Чтобы зелень отдала весь свой аромат блюду, её следует измельчить, пересыпать солью и немного помять руками, добиавясь появления сока. Соль дополнительно в этом случае в окрошку добавлять следует аккуратно.

Секрет 7: Порция прохлады

Так как по определению окрошка — это блюдо холодное, то в летний зной перед подачей на стол в тарелку следует добавить кубик льда, чтобы суп сохранил свою приятную прохладу.

Секрет 8: Эксперименты с заправкой

Классической заправкой для окрошки считается квас — домашний, с кислинкой. Но современные хозяйки очень изобретательны. Заправкой для окрошки может быть:

Кефир. Его можно добавлять в окрошку в естественном виде или разбавив водой в пропорции 1:1. Если хотите удивить гостей вкусом, то можно поэкспериментировать с кефирной заправкой. Соедините 0,5 л кефира, 2 сырых желтка, 2 ст. л. растительного масла и 1 ст. л. растопленного сливочного масла. Ингредиенты взбейте блендером до состояния пены, а потом добавьте 4 ст. л. молотых орехов, измельченную зелень и 3-4 зубчика измельченного чеснока. Получившейся смесью заправьте окрошку. Минеральная вода. Минералку принято разбавлять кефиром или сметаной по вкусу. Айран, сыворотка, мацони — кисломолочные продукты, которые также используются для заправки этого блюда. Пиво. Для такой алкогольной заправки подойдет пиво темных ржаных сортов. При добавлении напитка окрошка сильно пенится, поэтому следует быть аккуратнее.

Секрет 9: храним праильно

Если хотите приготовить окрошку с запасом, то все ингредиенты лучше хранить по отдельности, разложив их в пищевые контейнеры с плотной крышкой. Добавлять заправку и солить окрошку следует непосредственно перед подачей на стол.

Заправленную окрошку следует хранить в холодильнике предпочтительно в стекляной таре под крышкой не более суток.

Кстати

Кроме окрошки, в кухнях разных народов мира можно найти ещё несколько вариантов холодных летних супов:

Ботвинья — холодный рыбный суп из кваса с отварной ботвой свёклы и луком. Холодник или свекольник — главное его отличие от окрошки в том, что в нем нет мяса, только овощи. Суп готовится на основе свекольного или щавельного отвара с молоком и добавлением маринованной свёклы и свежих овощей. Тюря — хлебный холодный суп, в основе которого сухари, покрошенные в соленую воду с добавлением небольшого количества зелени и растительного масла.

Почему окрошка полезна?

Калорийность окрошки в среднем не превышает 60 Ккал на 100 г, что позволяет есть её достаточно много. Овощной состав способствует хорошему пищеварению, квас и кефир улучшают работу кишечника. Кроме того, организм получает порцию микроэлементов.