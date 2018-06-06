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В «Старой Сарепте» состоится фестиваль культурных традиций
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В «Старой Сарепте» состоится фестиваль культурных традиций 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
В волгоградском музее «Старая Сарепта» 12 июня состоится фестиваль культурных традиций, посвящённый Дню России.
Как сообщили в пресс-службе областного комитета культуры, посетителей ждут тематические экскурсии и гастрономический тур. В 10:00 праздник откроет программа для детей, в которой специалисты расскажут о жизни русских, немцев, татар и калмыков, проживающих в Нижнем Поволжье. Юные посетители поиграют в калмыцкую игру «альчики», научатся гладить деревянным «рубелем». Каждый участник получит приз. В 12:00 состоится фестиваль культурных традиций, где гости познакомятся с предметами религиозного культа калмыцкого, татарского и русского народов, увидят национальную одежду соседей сарептян, примут участие в старинных играх. В завершении праздника посетителей ожидает «Гастрономический тур в Сарепту». Каждый сможет приготовить настоящий татарский эчпочмак и немецкий десерт — картофельное печенье, отведать калмыцкий махан — шулюм и вермишель с бараниной и луком. Участники также приготовят горчичный соус с каперсами для закваски капусты и чай с чабрецом, мятой, перцем и яблоком.
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