Как не превратить чай в отраву

Чай — один из самых популярных напитков в мире. Он не только замечательно удаляет жажду, но и помогает оздоровить организм. Впрочем, в некоторых случаях чай имеет и обратное действие, и вот что надо знать, чтобы не превратить напиток в отраву.

1. Не стоит покупать чай со вкусом цитрусовых. Несколько исследований показали, что чай в пакетиках с ароматом цитрусовых содержит в разы больше вредных примесей.

2. Выбирать недорогие сорта рассыпного чая — не лучший вариант. В таком чай повышено содержание фтора, поэтому частое употребление напитка приведёт к флюорозу и артриту.

3. Беременным женщинам следует отказаться от травяных чаёв, так как проверки показывают, что часто в них повышено содержание токсинов.

4. Если вы любите обжигающе-горячий чай, то пересмотрите свои предпочтения. Слишком горячие продукты негативно влияют на сосуды носоглотки и может спровоцировать носовые кровотечения.

5. Между перекусом и чаем надо делать перерывы. Чай связывает железо, поступившее в организм с продуктами, и не позволяет ему усвоиться. Привычка запивать еду чаем может привести к дефициту железа.