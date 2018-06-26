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Как не превратить чай в отраву
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Как не превратить чай в отраву 

Рамблер 2 часа назад
Чай — один из самых популярных напитков в мире. Он не только замечательно удаляет жажду, но и помогает оздоровить организм. Впрочем, в некоторых случаях чай имеет и обратное действие, и вот что надо знать, чтобы не превратить напиток в отраву.
1. Не стоит покупать чай со вкусом цитрусовых. Несколько исследований показали, что чай в пакетиках с ароматом цитрусовых содержит в разы больше вредных примесей.
2. Выбирать недорогие сорта рассыпного чая — не лучший вариант. В таком чай повышено содержание фтора, поэтому частое употребление напитка приведёт к флюорозу и артриту.
3. Беременным женщинам следует отказаться от травяных чаёв, так как проверки показывают, что часто в них повышено содержание токсинов.
4. Если вы любите обжигающе-горячий чай, то пересмотрите свои предпочтения. Слишком горячие продукты негативно влияют на сосуды носоглотки и может спровоцировать носовые кровотечения.
5. Между перекусом и чаем надо делать перерывы. Чай связывает железо, поступившее в организм с продуктами, и не позволяет ему усвоиться. Привычка запивать еду чаем может привести к дефициту железа.
Женский форум
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