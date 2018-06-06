Как подобрать вино к десерту

Как подобрать вино к десертуРассказывает сомелье ресторана «Наволне» Александр КорягинЕсли вы за обедом ужином решили выпить вина и дойдя до десерта не хотите переходить на безалкогольный напиток: кофе, чай, то к любому десерту можно подобрать вино, которое будет не только подходить, но и раскрывать вкус десертов с новой стороны. Начнем с классического «Медовика», в основу которого идут медовые, чуть сладковатые коржи и крем на основе вареной сгущенки или сметаны. Прекрасным сопровождением станет испанский херес педро хименес, в душистом аромате которого присутствуют нотки изюма, инжира и дыма, а также оттенки шоколада и кофейных зерен. Слоеные коржи «Наполеона» с заварным воздушным кремом хорошо будут сочетаться с белым полусухим вином сорта гевюрцтраминер с оттенками муската. В изящном аромате вина будут присутствовать выразительные ноты тропических фруктов и пряные специи. Это вино обладает насыщенным, щедрым, хорошо сбалансированным вкусом с яркой кислотностью, обилием цветочных нот и освежающим послевкусием. Популярными французскими печеньями макарони я бы посоветовал наслаждаться в компании игристого вина сорта винограда москато бьянко — оно соблазняет утонченным, многогранным ароматом из нот свежих фруктов, мускуса и розы. Любителям шоколадных десертов, например торт с шоколадным бисквитом, сливочным кремом и ягодами, очень рекомендую сочетать с красным сладким насыщенным вином сорта винограда корвина в сочетании с рондинеллой. Вкус вина будет мягким, шелковистым и сбалансированным, с фруктовыми тонами, приятной текстурой и длительным, сладким послевкусием. Сырные несладкие чизкейки будут великолепны со сладким французским сотерном — утонченный и роскошный аромат наполнен тонами тропический и экзотических фруктов, привлекает округлым, глубоким вкусом с приятной сладостью. Во вкусе вина можно уловить ноты миндаля, айвы, манго, ананаса, персика, кураги и маракуйи. К нежному итальянскому десерту тирамису я рекомендую сладкий рислинг категории eiswein — прекрасное гастрономическое сочетание. Во вкусе вина присутствуют нотки мёда и специй, с тонами тропических фруктов — идеальный баланс между сладостью и кислотностью.