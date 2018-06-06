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«Магический» способ варки яиц произвел фурор в сети
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«Магический» способ варки яиц произвел фурор в сети 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Пользователь международного имиджборда Reddit рассказал о необычном методе приготовления яиц на пару над кастрюлей. Летающий в воздухе продукт заворожил посетителей форума.
Судя по ролику, яйцо следует установить над отверстием в крышке пароварки, откуда выходит струя горячего воздуха. Благодаря напору оно не только не падает, но и доводится до готовности. По признанию автора записи, этот метод имеет преимущества перед традиционной варкой в кипятке: белок никогда не прилипает к скорлупе, поэтому яйцо легко чистится.
За несколько часов видео набрало более 20 тысяч «плюсов» и сотни комментариев. Пользователи обсуждали не только оригинальность способа готовки, но и его эффектность. «Если это допустимый способ сварить яйцо или просто приготовить до примерной степени съедобности, тогда я становлюсь гребаным волшебником-шеф-поваром, и это будет мой единственный трюк», — с восторгом сообщил один из юзеров. Он тут же нашел потенциальных зрителей и спонсоров.
Как оказалось, некоторым комментаторам знаком этот метод. Один из пользователей охарактеризовал его как «фантастический»: по его описанию, благодаря обжигающему пару можно очень быстро приготовить идеальные яйца всмятку.
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