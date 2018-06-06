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В соцсетях набирает популярность «волшебный» способ варки яиц
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В соцсетях набирает популярность «волшебный» способ варки яиц 

Пятый канал 6 июня 2018
Фото: Пятый канал
Кулинария неожиданно стала одной из самых обсуждаемых тем форума Reddit, после того как один из авторов поделился своим опытом. Он показал оригинальный лайфхак готовки еды и собрал кучу восторженных отзывов. Некоторые даже посоветовали ему организовать собственное шоу.
На этом видео яйцо левитирует над пароваркой, из которой вырывается пар под большим давлением. Этот горячий пар не только не дает яйцу упасть, но равномерно нагревает его благодаря вращению.
— Если этот способ приготовить яйцо вкрутую или вообще довести его до какого-нибудь съедобного состояния действует, то я стану первым поваром-фокусником! Это будет мой коронный номер, — написал автор под видео.
В комментариях нашлись те, кто рискнул повторить эксперимент и убедился в его эффективности.
— Я стал готовить яйца на пару, и теперь, когда их чищу, вместе со скорлупой не отрываются куски белка. Просто отлично, — написал один из подписчиков.
Ранее Пятый канал рассказывал про оригинальный способ проверки качества шоколада с помощью огня:
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