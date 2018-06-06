78 упаковок финского сыра и масла не проехали через «Брусничное» 

Бдительные сотрудники выборгской таможни на МАПП «Брусничное» остановили нашпигованный санкционным сыром и маслом «Форд Фокус».
Как сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, российский контрабандист следовал из Финляндии на своей машине и пытался провезти незадекларированную молочную продукцию общим весом 36,5 килограммов через границу на «Брусничном».
Товар был изъят и направлен на ответственное хранение на склад. Водитель раскаялся, но всё равно по закону будет привлечен к административной ответственности и заплатит штраф.