78 упаковок финского сыра и масла не проехали через «Брусничное»

Бдительные сотрудники выборгской таможни на МАПП «Брусничное» остановили нашпигованный санкционным сыром и маслом «Форд Фокус».

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления , российский контрабандист следовал из Финляндии на своей машине и пытался провезти незадекларированную молочную продукцию общим весом 36,5 килограммов через границу на «Брусничном».

Товар был изъят и направлен на ответственное хранение на склад. Водитель раскаялся, но всё равно по закону будет привлечен к административной ответственности и заплатит штраф.