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78 упаковок финского сыра и масла не проехали через «Брусничное»
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78 упаковок финского сыра и масла не проехали через «Брусничное» 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Бдительные сотрудники выборгской таможни на МАПП «Брусничное» остановили нашпигованный санкционным сыром и маслом «Форд Фокус».
Как сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, российский контрабандист следовал из Финляндии на своей машине и пытался провезти незадекларированную молочную продукцию общим весом 36,5 килограммов через границу на «Брусничном».
Товар был изъят и направлен на ответственное хранение на склад. Водитель раскаялся, но всё равно по закону будет привлечен к административной ответственности и заплатит штраф.
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