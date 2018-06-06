Таиланд лидирует по поставкам супа фо в США

Таиланд занимается экспортом вьетнамского супа фо быстрого приготовления в США, что озадачивает вьетнамских производителей

Суп фо с плоской рисовой лапшой и кусочками говядины является самым известным в мире вьетнамским блюдом. Тем не менее, в США его поставляют не вьетнамские производители, а тайская компания Charoen Pokphan Foods Plc (CPF).

На встрече с вьетнамскими коллегами представитель фирмы заявил, что фо пользуется большой популярностью в Штатах. В 2014 году, по данным Института иммиграционных исследований, компания поставляла вьетнамский суп в 8 900 американских ресторанов.

Присутствовавших на встрече вьетнамских производителей удивила производительность тайской компании: 10 работников за день производят 200 000 порций. По словам представителя, производство полностью автоматизировано, завод снабжен искусственным интеллектом. Он отметил, что клиентов радует срок хранения продукта — 18 месяцев — и время приготовления — 2 мины в микроволновке.

Вьетнаму придется внести много изменений в свое производство, чтобы догнать своих конкурентов в Юго-Восточной Азии,

— подвел итог президент бизнес-ассоциации Вьетнамских товаров высокого качества Ву Ким Хан.

Источник: VnExpress