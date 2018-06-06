Рецепты здоровья: клевер против атеросклероза

Атеросклероз — одно из самых распространенных хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы. Подвержены ему преимущественно люди зрелого и пожилого возраста. На стенках пораженных сосудов образуются атеросклеротические бляшки; сужается просвет сосудов (в тяжелых случаях — до полной закупорки), ухудшается кровоснабжение внутренних органов и тканей.

Клевер луговой поможет предупредить атеросклероз

Как правило, заболевание развивается постепенно, происходит это достаточно медленно, и если недуг обнаружен своевременно, процесс можно остановить. Установить причину болезни и назначить лечение должен врач, а средства народной медицины способны помочь в профилактике атеросклероза и повысить эффективность терапии. Одно из доступных каждому дачнику растений, используемых для этих целей, — клевер луговой (красный). Содержащиеся в нем флавоноиды предупреждают накопление холестерина и его оседание на стенках сосудов, благодаря чему настои и настойки клевера с успехом применяются против атеросклероза. Препараты клевера нельзя употреблять внутрь при варикозном расширении вен, тромбофлебите, после инфаркта и инсульта.

Водный настой соцветий клевера лугового

1 ст.ложку измельченных сушеных соцветий клевера залить в термосе 1 стаканом кипятка, настаивать в течение 1 часа, процедить. Принимать 4 раза в день за полчаса до еды по 1-2 ст.ложки.

Настойка соцветий клевера лугового

Наполнить литровую банку до половины сушеными соцветиями клевера лугового, залить 0,5 л водки, настаивать в темном месте при комнатной температуре в течение 10-15 дней, процедить. Принимать 2 раза в день до еды по 1 ч.ложке в течение 3 недель. Затем сделать перерыв на 10 дней и повторить курс; всего их необходимо провести не менее 3-4.

Настойка травы клевера лугового

40 г измельченной сушеной травы залить 0,5 л водки, настаивать в темном месте при комнатной температуре в течение 10 дней, процедить. Принимать ежедневно 1 раз в день перед едой (перед обедом или ужином) по 1 ст.ложке в течение 3-4 недель. Повторить после 10-дневного перерыва. Полный курс лечения — не менее 3 месяцев. Настойки клевера противопоказаны при беременности и кормлении грудью, гипертонии, нарушении свертываемости крови, поносе, ожирении. Вам также могут быть интересны публикации:

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