Винотерапия: вкусная и полезная косметическая процедура

Сосчитать количество исследований вина и различных продуктов на виноградной основе не представляется возможным. Даже правительства различных стран, в том числе и наша, поддерживали программы по анализу больших групп населения, чтобы выяснить — живут ли люди, употребляющие вино, дольше или нет.

Вывод во всех исследованиях схожий: все зависит от дозировки. Например, небольшое употребление в ежедневном формате может снизить сердечные заболевания, но если превысить дозу, все будет ровно наоборот. Существует даже J-образная кривая, показывающая, что люди, полностью отказавшиеся от алкоголя, рискуют своей жизнью гораздо больше, чем те, кто пьет умеренно. Благодаря этим исследованиям еще несколько лет назад зародилось направление в косметологии — винотерапия, и сейчас оно постепенно становится популярным трендом.

Где проводят

Истоки винотерапии можно проследить во Франции в начале 1970-х годов, когда фармаколог Джозеф Веркаутерон обнаружил, что виноград богат полифенолами и оказывает благотворное влияние на кожу. С тех пор помимо выпивки бокала вина для здоровья сердца винотерапия стала горячей темой в спа-индустрии. Сейчас спа-салоны, предоставляющие винотерапию, обычно работают при настоящих виноградниках или отелях неподалеку. Специалисты этих салонов используют как свежий виноград, косточки и листья, так и готовое вино. С помощью разных форм этого продукта клиенты могут получить как скрабы и обертывания, так и массаж, и даже спа-ванны. Это тот опыт, который стоит получить хотя бы раз — в сочетании с другими косметологическими процедурами, например, контурным массажем, ты можешь увлажнить кожу, позволить порам уменьшиться, а также обеспечить расслабление всего тела. Кроме того, в подобных отелях можно получить первоклассный ужин, который также будет дополнен отличным вином, а значит, поможет тебе максимально расслабиться и получить удовольствие от всех рецепторов тела.

Как это работает

Продукты из винограда благоприятно влияют на состояние кожи благодаря множеству элементов в своем составе. Непосредственно вино содержит натуральные альфа-гидрокислоты, обладающие антисептическими и противовоспалительными свойствами. Если использовать его в своем уходе за лицом, это поможет побороть акне и предупредить возникновение новых воспалений. Антиоксиданты и полифенолы, содержащиеся в красном винограде, защищают кожу от повреждений, стимулируют производство коллагена, улучшают циркуляцию крови и избавляют организм от свободных радикалов. В сочетании с массажем или под влиянием температуры это поможет твоей коже восстановить упругость и сияние. Экстракт виноградных косточек содержит флаваноиды и танины — вещества, которые не только увлажняют, но и защищают от УФ-излучения. В то же время косметологи отмечают, что его нельзя рассматривать как заменитель классического солнцезащитного крема.

Как повторить

Косметологи предлагают восстановительные ванны из вина — они дают возможность расслабиться, отдохнуть и побыть в комфорте и тишине. Это позволяет также восстановить сердечный ритм, улучшить кровообращение и снизить артериальное давление. Время процедуры — совсем небольшое: от 5 до 15 минут, чтобы не травмировать чувствительные части тела и слизистые оболочки. Даже если ты не можешь себе позволить дорогую процедуру, выпить один бокал красного вина во время обычной ванны будет достаточно — подобная ароматерапия также благотворно повлияет на твой организм. Это поможет тебе расслабиться после тяжелого дня, наполнить клетки кислородом, а также нормализовать циркуляцию крови. Ты также можешь использовать скраб из виноградных косточек, чтобы освободить поры своей кожи, или сделать себе массаж лица, используя виноградное масло.