В кофе стали добавлять брокколи

У тех, кому не нравится есть брокколи, всё ещё есть шанс получить полезные вещества зелёных соцветий, которые теперь можно попробовать в виде пудры. Она отлично сочетается со смузи, выпечкой и даже кофе.

Австралийское государственное научное агентство CSIRO и сельскохозяйственная группа Hort Innovation решили превратить соцветия брокколи в пудру, поскольку их неудобно хранить на полках в магазинах из-за крупных габаритов овоща.

Каждые две чайные ложки содержат одну полноценную порцию брокколи, богатую витаминами B6, E и марганцом. В одной из кофеен Мельбурна в качестве эксперимента уже начали добавлять зелёный порошок в кофе, сообщает The Guardian

По словам главы Hort Innovation Джона Лойда, среднестатистический австралиец не съедает рекомендуемую норму овощей, поэтому употребление их в виде пудры может стать прекрасной альтернативой. Таким образом страна постарается уменьшить количество выбрасываемых овощей.