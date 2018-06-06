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В кофе стали добавлять брокколи
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В кофе стали добавлять брокколи 

News.ru 1 час назад
У тех, кому не нравится есть брокколи, всё ещё есть шанс получить полезные вещества зелёных соцветий, которые теперь можно попробовать в виде пудры. Она отлично сочетается со смузи, выпечкой и даже кофе.
Австралийское государственное научное агентство CSIRO и сельскохозяйственная группа Hort Innovation решили превратить соцветия брокколи в пудру, поскольку их неудобно хранить на полках в магазинах из-за крупных габаритов овоща.
Каждые две чайные ложки содержат одну полноценную порцию брокколи, богатую витаминами B6, E и марганцом. В одной из кофеен Мельбурна в качестве эксперимента уже начали добавлять зелёный порошок в кофе, сообщает The Guardian.
По словам главы Hort Innovation Джона Лойда, среднестатистический австралиец не съедает рекомендуемую норму овощей, поэтому употребление их в виде пудры может стать прекрасной альтернативой. Таким образом страна постарается уменьшить количество выбрасываемых овощей.
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