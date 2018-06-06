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3-х разовое питание оказалось очень эффективным для похудения
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3-х разовое питание оказалось очень эффективным для похудения 

МедикФорум 48 минут назад
Фото: МедикФорум
Ученые из США пришли к заключению о том, что советы питаться в течение дня часто или дробно, — не помогают в действительности худеть. Хотите похудеть, ешьте только завтрак, обед и ужин, констатировали специалисты. Сотрудники Университета штата Индиана осуществили эксперимент с участием мужчин, страдавших от абдоминального ожирения и жаловавшихся на тщетные попытки сбрасывать вес. Их поделили на две группы по 50 человек: в первой питались три раза в день с интервалом в пять часов и потребляли свою обычную дневную норму калорий. Этим добровольцам во время каждого приема пищи разрешалось есть столько, сколько хочется, — но только белковую пищу: мясо, рыбу, куриные яйца. Жесткий запрет действовал на перекусы: между завтраком, обедом и ужином употреблять абсолютно ничего не разрешалось. Члены другой группы придерживались дробного питания — ели шесть раз в день каждые два часа. При этом их рацион включал много фруктов, овощей и жидкостей (бульонов, супов) и крайне мало мяса. Эксперимент позволил ученым сделать вывод о низкой эффективности дробного питания для достижения похудения. Люди с избыточным весом имеют больше шансов похудеть, если едят три раза в день, придерживаясь диеты с высоким содержанием белка, заявили авторы проекта.
«Участники первой группы реже испытывали чувство голода, чем те, кто потреблял на 15% меньше белка и калорий, но при этом ел часто. Им было легче придерживаться режима питания, справляться с чувством голода и не поддаваться соблазну перекусывать между основными приемами пищи», — конкретизировали научные специалисты.
Ранее МедикФорум писал о том, как приучить себя не отвлекаться на перекусы и не съедать ненужное организму.
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