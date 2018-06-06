Лучшие сухие масла для тела и волос

Масло, даже то, которое имеет приставку «бьюти-», в привычном понимании — это липкая, жирная, маслянистая, но суперпитательная субстанция, без которой невозможен ни один полноценный уход за собой. Такой продукт было сложно наносить на тело и волосы, он требовал длительного впитывания, зачастую оставлял жирную пленку, а волосы вмиг превращал в сальные пакли. Сейчас же, с развитием индустрии красоты, все кардинально поменялось! На смену обычным маслам пришли сухие — настоящее «чудо природы», не уступающее по своему эффекту жирным и липким собратьям, с той лишь разницей, что никаких следов и неприятных ощущений они после себя не оставляют.

Что такое сухое масло?

Средства с маркировкой dry oil прочно обосновались на полках магазинов и на туалетных столиках бьюти-блогеров. Такие масла есть в ассортименте практически у всех косметических брендов, а если у кого-то еще нет, в ближайшем будущем обязательно появится, ведь это настоящая «бомба замедленного действия», о которой мечтают все девушки. Ажиотаж вполне себе обоснован: сухому маслу подвластно все и даже больше! Оно питает, увлажняет, защищает, придает коже и волосам ухоженный вид, при этом не оставляет липких следов, жирного блеска, ощущения пленки. Тело и волосы просто обволакиваются невесомым и шелковистым покрытием, которое придает им глянцевое сияние, мягкость и матовость с эффектом сухости.

Формула сухих масел уникальна! Как правило, производители смешивают в одну консистенцию до восьмидесяти различных натуральных масел, а также растительные компоненты. Главная же роль отводится циклометикону. Это вещество состоит из немодифицированного силикона нового поколения, благодаря которому масло и получается сухим. Молекулы циклометикона из-за своих размеров и химических особенностей не способны проникнуть в кожу и волосы, они просто образуют на поверхности пленку. Но не пугайтесь, это совсем не та тяжелая и неприятная пленка, к которой мы все привыкли. Под пленкой циклометикона находятся ухаживающие компоненты, которые постепенно и равномерно впитываются в кожу и волосы, оказывая мощнейший ухаживающий эффект. Более того, подобный силиконовый барьер не просто помогает маслам и экстрактам впитываться в кожу и волосы, но еще и защищает их от внешнего разрушительного воздействия.

Универсальность сухих масел тоже впечатляет: их можно наносить на любые участки тела, независимо от типа кожи и волос, добавлять в маски, скрабы, кремы, лосьоны и другую уходовую косметику. С другой стороны, наибольший косметический эффект эти масла обеспечивают на влажных волосах и коже. Обусловлено это тем, что молекулы воды не испаряются с поверхности, а «запечатываются» пленкой, впитываясь вместе с полезными веществами. Пролонгированный увлажняющий эффект обеспечен!

ТОП-7 сухих масел

Lemongrass Vetiver, H2O+

Американская марка H2O+, славящаяся своими косметическими средствами на основе чистой природной воды, не могла обойти мимо сухие масла. Средство Lemongrass Vetiver создано в лучших традициях бренда и считается одним из лучших сухих масел на сегодняшний день. Сразу после нанесения бьюти-продукта кожа преображается — становится мягкой, шелковистой, упругой, гладкой. Проникая в глубокие слои эпидермиса, Lemongrass Vetiver запускает естественные процессы регенерации, нормализует водно-липидный баланс, устраняет чувство стянутости, сухость и шелушение, а также моментально успокаивает кожу, борется с первыми признаками старения и разглаживает мимические морщинки. В состав средства входят масло киноа, эфирная выжимка кунжута, лимонная цедра, витамины А и Е. Запах у Lemongrass Vetiver приятный и ненавязчивый, наносится масло легко, а расходуется экономично. Никакой липкости, жирности, разводов после нанесения не остается.

Сухое масло Lemongrass Vetiver, H2O+ (839 руб.)

Huile Prodigieuse, Nuxe

Поистине легендарное и универсальное масло. Оно появилось в 1989 году, и до сих влюбленные в него поклонницы изменять ему не желают. И все это благодаря уникальной формуле (масло на 97,8% состоит из природных компонентов, среди которых витамин Е, масла огуречника, макадамии, лесного ореха, миндаля и зверобоя) и отличному результату! Уже после одного применения средства кожа становится бархатистой, сияющей, гладкой. Исчезают любые шелушения и покраснения. Волосы же приобретают глянцевый блеск, шелковистость, ухоженность, как после профессиональной процедуры в салоне красоты. Ну а самое главное, масло впитывается моментально, не подчеркивает жирный блеск. Аромат средства просто божественен, в нем улавливаются нотки ванили, сливы, розы и флердоранжа. Последний, между прочим, является природным афродизиаком, поэтому устоять перед вами будет невозможно! Помимо того что масло можно наносить на тело и волосы, с ним идеально принимать ванну — всего пару капелек в воду, и вы окунетесь в настоящий шелк, наслаждаясь каждым моментом.

Сухое масло Huile Prodigieuse, Nuxe (2 235 руб.)

Creme de Corps Nourishing Dry Body Oil, Kiehl's Данное средство — настоящий кладезь витаминов, экстрактов и масел. Оно не содержит парабенов, минералов и подходит для чувствительной кожи. При использовании сразу обращаешь внимание на невероятный аромат ванили и сырого миндаля, который быстро растворяется на коже, оставляя лишь едва уловимую дымку. Поэтому не удивляйтесь, если окружающие будут принюхиваться к вам! Формат масла очень удобный — спрей-дозатор, с которым легко контролировать расход средства. Наносится очень легко, быстро впитывается (буквально пять минут, и можно одеваться) и, как положено, следов никаких не оставляет. Увлажнение кожи моментальное, от сухости не останется и следа.

Сухое масло Creme de Corps Nourishing Dry Body Oil, Kiehl's (1 400 руб.)

Terracotta Huile Sous Le Vent, Guerlain

Средство обогащено тремя маслами натурального происхождения, которые питают, увлажняют и ухаживают за кожей лица, тела и волосами. Никакого даже намека на жирный блеск не будет — впитывается без остатка. Текстура у масла нежная, легкая, летучая. При нанесении похоже, что вас окунают в жидкий шелк, из которого отныне будет состоять кожа. Среди компонентов — экстракт рожкового дерева, масла сладкого миндаля, рыжика посевного, зерен экзотических цветковых растений. Еще три преимущества: масло обладает выраженным антиоксидантным эффектом, защищает кожу от фотостарения, а также усиливает красоту естественного загара, придавая телу сияние.

Сухое масло Terracotta Huile Sous Le Vent, Guerlain (3 965 руб.)

Dry Оil J’adore, Dior

Чувственность легендарного аромата претерпела некоторые изменения и трансформировалась в шелковистое парфюмированное масло, пленяющее своим безупречным действием. Текстура средства тающая, бархатная, роскошная, насыщенная. Благодаря этому масло отличается высокой концентрацией увлажняющих и успокаивающих компонентов, которые прекрасно справляются со своей задачей. Впитывается божественный эликсир моментально, не оставляя никаких следов, кроме узнаваемого аромата J’adore. Производители советуют не только использовать масло для кожи и волос, но и принимать с ним ванну. Всего несколько капель в воду, и вы окажетесь на райском тропическом острове, где вокруг нет ни единой души — только вы, цветочный аромат, шум прибоя и изысканный спа-уход.

Сухое масло Dry Oil J’adore, Dior (4 130 руб.)

5 Sens Oil, Rene Furterer

По-настоящему волшебное масло для тела, лица и волос, которое подарит блаженство и незабываемые ощущения. Формула средства состоит из смеси пяти натуральных масел (жожоба, сладкий миндаль, авокадо, касторовое и сафлоровое), которые питают, увлажняют, защищают и ухаживают за кожей и волосами. Изменения заметны уже после первого использования: волосы становятся шелковистыми, глянцевыми, мягкими, меньше путаются и легко расчесываются, кожа приобретает красивый блеск, гладкость, шелковистость и упругость. По текстуре масло очень нежное, воздушное, впитывается прямо на глазах, создавая эффект невесомой сияющей вуали. От аромата тоже невозможно удержаться, в нем чувствуются нотки бергамота, сирени, кедра, амбры, жасмина, специй, пачули и мускуса.

Сухое масло 5 Sens Oil, Rene Furterer (2 850 руб.)

Honey Miel, Perlier

Сухое масло для тела изготовлено на основе натурального меда итальянской акации. Это чистейший природный антиоксидант, консервант и «целитель». Запах ненавязчивый, медовый с цветочной примесью — удержаться невозможно, так и хочется попробовать на вкус или добавить в чай. Как и положено сухим маслам, впитывается очень быстро, жирного блеска не оставляет, одежду тоже не пачкает. Можно смело одеваться и идти на прогулку сразу после нанесения средства! Натуральные компоненты в его составе обеспечивают коже должный уход, плюс ко всему прочему моментально смягчают грубые части тела (пятки, локти, колени). Это масло идеально не только для ухода за телом, но и для массажа, в том числе и антицеллюлитного.

Сухое масло Honey Miel, Perlier (1 599 руб.)

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