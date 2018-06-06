Более половины дешевого сыра — подделки

Почти 70% дешевого сыра, представленного в магазинах, — фальсификат. К такому выводу пришел «Росконтроль», проверив 59 сортов сыра популярных марок.

На экспертизу были закуплены сорта сыра в ценовой категории от 270 до 450 рублей за килограмм. Из 59 образцов 38 были признаны фальсификатом: в этих «сырах», кроме молочного жира, был обнаружен растительный, а половина из них отличалась еще и высоким содержанием транс-изомеров жирных кислот. Последнее, скорее всего, говорит о том, что при изготовлении данных продуктов использовалось не только пальмовое масло, но и гидрогенизированный растительный или говяжий жир. Эти субстанции очень дешевые и небезвредные для здоровья.

В черный список попала продукция следующих производителей: «Переславский Сыродельный завод», "СДМ", «Порховский», «Брасовские сыры», «Мелодия вкуса», «Сыродел», FreshFoods, «Каменский маслосыркомбинат», «Добрый сыровар», «Столица молока», «Данковский молочный завод», «Каменский маслосыркомбинат».

Стоит отметить, что, по уверениям экспертов «Росконтроля», магазин не может не знать, каким товаром он торгует. Таким образом, сильно пострадала репутация сетей «Билла», «Магнит» , «Глобус», «7я», «Лента», «Ашан» , «Я Любимый», «Spar», «Верный», «Виктория», «О'КЕЙ» , где были куплены фальсификаты. Всего подделкой торговали 11 из 15 торговых сетей, где закупались сыры.

Сотрудники «Росконтроля» предупреждают, что в розницу настоящий сыр никак не может стоить меньше 420−450 рублей за килограмм. Все, что дешевле, покупать не стоит — это, вероятнее всего, фальсификаты, которые могут нанести вред вашему здоровью.

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