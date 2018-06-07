Новейшие передвижные полевые бани ППБ-32 поступили в ЦВО по гособоронзаказу 

Новая техника пойдет на доукомплектование подразделений обеспечения соединений и воинских частей ЦВО и будут применяться на крупных тактических учениях и полевых выходах.
В соединения и воинские части Центрального военного округа по гособоронзаказу поступили новейшие передвижные бани ППБ-32.
Новая техника пополнила воинские части 14-й армии ВВС и ПВО и Вольский филиал Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева, дислоцированные в Саратовской области.
Баня предназначена для помывки личного состава, находящегося в полевых условиях.
В автономном режиме без дозаправки позволяет помыть более 120 человек, экипаж 2 человека, эксплуатируется при температуре окружающего воздуха от -60 до +60 градусов по Цельсию.
Может комплектоваться дополнительным оборудованием: палатками каркасными ПК-20, резервуаром для хранения воды РДВ-5000, модульным пластиковым покрытием МПП-1.
Новая техника пойдет на доукомплектование подразделений обеспечения соединений и воинских частей ЦВО и будут применяться на крупных тактических учениях и полевых выходах.