Новейшие передвижные полевые бани ППБ-32 поступили в ЦВО по гособоронзаказу

Новая техника пойдет на доукомплектование подразделений обеспечения соединений и воинских частей ЦВО и будут применяться на крупных тактических учениях и полевых выходах.

В соединения и воинские части Центрального военного округа по гособоронзаказу поступили новейшие передвижные бани ППБ-32.

Новая техника пополнила воинские части 14-й армии ВВС и ПВО и Вольский филиал Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева, дислоцированные в Саратовской области.

Баня предназначена для помывки личного состава, находящегося в полевых условиях.

В автономном режиме без дозаправки позволяет помыть более 120 человек, экипаж 2 человека, эксплуатируется при температуре окружающего воздуха от -60 до +60 градусов по Цельсию.

Может комплектоваться дополнительным оборудованием: палатками каркасными ПК-20, резервуаром для хранения воды РДВ-5000, модульным пластиковым покрытием МПП-1.

Новая техника пойдет на доукомплектование подразделений обеспечения соединений и воинских частей ЦВО и будут применяться на крупных тактических учениях и полевых выходах.