Ещё
Новейшие передвижные полевые бани ППБ-32 поступили в ЦВО по гособоронзаказу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новейшие передвижные полевые бани ППБ-32 поступили в ЦВО по гособоронзаказу 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Новая техника пойдет на доукомплектование подразделений обеспечения соединений и воинских частей ЦВО и будут применяться на крупных тактических учениях и полевых выходах.
В соединения и воинские части Центрального военного округа по гособоронзаказу поступили новейшие передвижные бани ППБ-32.
Новая техника пополнила воинские части 14-й армии ВВС и ПВО и Вольский филиал Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева, дислоцированные в Саратовской области.
Баня предназначена для помывки личного состава, находящегося в полевых условиях.
В автономном режиме без дозаправки позволяет помыть более 120 человек, экипаж 2 человека, эксплуатируется при температуре окружающего воздуха от -60 до +60 градусов по Цельсию.
Может комплектоваться дополнительным оборудованием: палатками каркасными ПК-20, резервуаром для хранения воды РДВ-5000, модульным пластиковым покрытием МПП-1.
Новая техника пойдет на доукомплектование подразделений обеспечения соединений и воинских частей ЦВО и будут применяться на крупных тактических учениях и полевых выходах.
ТК «Звезда»: последние новости
Названы 10 продуктов, которые нельзя есть после 30 лет Военные повара и пекари Восточного военного округа принимают участие во Всеармейском этапе конкурса «Армейский запас-2018» Ученые рассказали, чем опасен бюстгальтер
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Светличная публично рассказала о муже-альфонсе4
Тест: легко ли вас затащить в постель
Как понять, что вы доживете до ста лет5
Ужасающие фото звезд до и после пластики24
Наболело: «Когда я вижу ее, мне не хочется жить»11
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
06:27
Какой фастфуд самый опасный
Еда
03:32
Названы признаки идеального мужчины
Психология
00:15
Удовиченко была вынуждена обратиться за помощью
Звёзды
00:28
Звезда «Дома-2» рассказала о замужестве
Любовь Психология
10:05
Как нас обманывают магазины
Психология
00:57
В Сети сообщили о беременности Матильды Шнуровой
Звёзды
06:03
О вашей гениальности говорят привычки
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение