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Восемь новых полевых автомобильных кухонь ПАК-200М-04 поступили в ЦВО по гособоронзаказу
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Восемь новых полевых автомобильных кухонь ПАК-200М-04 поступили в ЦВО по гособоронзаказу 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Они состоят из трех тепловых блоков с пищеварочными котлами (один на 80 литров, два на 150), шкафов для хранения хлеба и продуктов, производственного оборудования, столов и приспособлений.
Восемь новых полевых автомобильных кухонь ПАК-200М-04 поступили в Центральный военный округ по гособоронзаказу.
Полевая автомобильная кухня состоит из трех тепловых блоков с пищеварочными котлами (один на 80 литров, два на 150), шкафов для хранения хлеба и продуктов, производственного оборудования, столов и приспособлений.
Одна ПАК-200М-04 обеспечивает приготовление пищи на 200 человек личного состава в полевых условиях.
Новая техника поступит в мотострелковые бригады в Республике Тыва и Кемеровской области, танковую дивизию, дислоцированную на Урале.
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