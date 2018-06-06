Восемь новых полевых автомобильных кухонь ПАК-200М-04 поступили в ЦВО по гособоронзаказу

Они состоят из трех тепловых блоков с пищеварочными котлами (один на 80 литров, два на 150), шкафов для хранения хлеба и продуктов, производственного оборудования, столов и приспособлений.

Восемь новых полевых автомобильных кухонь ПАК-200М-04 поступили в Центральный военный округ по гособоронзаказу.

Полевая автомобильная кухня состоит из трех тепловых блоков с пищеварочными котлами (один на 80 литров, два на 150), шкафов для хранения хлеба и продуктов, производственного оборудования, столов и приспособлений.

Одна ПАК-200М-04 обеспечивает приготовление пищи на 200 человек личного состава в полевых условиях.

Новая техника поступит в мотострелковые бригады в Республике Тыва и Кемеровской области, танковую дивизию, дислоцированную на Урале.