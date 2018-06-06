Топ-5 самых полезных овощей, которые стоит есть летом

Наступившее лето дарит москвичам прекрасную возможность укрепить свой иммунитет, слегка поправить здоровье и фигуру за счет более доступных в этот сезон овощей и фруктов. «ВМ» рассказывает, на чем в эти месяцы стоит остановить свой выбор.

Кулинарные пристрастия у каждого из нас разные: кто-то жить не может без мяса, другой полгода мечтает сам наловить рыбы на уху, а кто-то еще строго по методике весь год питается овощами и фруктами. Но лето дает отличную возможность слегка разнообразить свой рацион, добавив в него как дачные плоды, так и свежий улов с прилавков магазинов и рынков.

СПАСАЕМ СОСУДЫ КРАСНЫМ ПЕРЦЕМ

Всем известна польза красного болгарского перца. Витамина С в нем примерно столько же, сколько в апельсине. Кроме того, перец содержит бета-каротин, то есть, является иммуностимулятором. Оказывается, зеленый и желтый перцы равны красному собрату по витамину С, но проигрывают в бета-каротине. А еще в перце есть витамин Р — рутин, повышающий устойчивость капилляров и уменьшающий их ломкость и проницаемость. Перец полезен для профилактики бронхита и астмы.

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