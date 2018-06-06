Как держат пост в мечетях Азербайджана

Мусульмане держат строгий пост — в священный месяц Рамадан столы накрывают только после вечерней молитвы. Как это происходит в мечетях Азербайджана, узнавала корреспондент телеканала «МИР 24» Рамиля Тагиева.

«Во время великого поста люди должны помогать друг другу. Вот и я стараюсь участвовать в благих делах. Помогаю сотрудникам мечети. Ведь Аллах вознаграждает человека за добрые поступки», — рассказал Гисмет Гасанли.

Утренняя молитва для него уже традиция, а вот пост он держит впервые. На завтрак ест сыр, масло и яйца. Также разрешен сладкий чай.

После еды верующие обычно совершают намаз и читают Коран. «Мы каждый год в месяц Рамазан мы накрываем столы для нуждающихся и тех, кто соблюдает пост. Кормят постящихся состоятельные люди», — заметил имам Рахиб Бабаев.

Днем в этот месяц есть запрещено: следующий прием пищи только после захода солнца. Сначала надо выпить стакан воды и съесть несколько фиников. Они выводят токсины, способствуют пищеварению. После этого можно овощной или постный суп, а на второе плов или говурму — питательные и богатые витаминами блюда из баранины и говядины. Специалисты рекомендуют пить много воды и не экономить на фруктах.

«Я держу пост больше 30 лет. По 16 часов без крошки во рту и без капли воды. Пост это не разгрузочная диета, а нравственное очищение организма», — подчеркнул житель Баку Гасан Мисиров.

До праздника Рамадан во всех мечетях республики, каждый день будут накрывать столы. Рано утром и поздно вечером.

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