25 секретных способов применения фольги в быту

Рулон тонкой металлической ленты найдется на каждой кухне. Она нужна, когда запекают мясо и рыбу. Некоторые хозяйки используют ее в качестве крышки или емкости для пароварки. Но иногда домочадцы применяют фольгу другими, порой самыми неожиданными способами. Эксперты торговой марки Paclan всместе c Passion.ru подготовили подборку интересных вариантов использования алюминиевой фольги.

Женские хитрости

Уложите фольгу в шкатулку или оберните ею серебряные украшения — так они не потемнеют.

Застелите гладильную доску металлическим листом: он отразит тепло утюга и сократит время на разглаживание складок.

Чтобы на вещах не оставалось статического электричества, поместите шарик из алюминиевой ленты в сушильную машину.

Проложите края пакета фольгой и прогладьте горячим утюгом, если необходимо герметично их запечатать.

Хотите сделать красивую фотографию, но нет профессионального отражателя? Соорудите его из фольги и картона.

Самодельный освежитель воздуха можно сделать, поместив в небольшую баночку четыре-пять столовых ложек соды и восемь — десять капель любимого эфирного масла. Главный секрет — использовать фольгу с несколькими отверстиями, проделанными иголкой, вместо крышки.

Пропитанный ацетоном ватный диск, вырезанный по форме ногтя и вложенный в чехол из фольги, способен за 10–15 минут размягчить гель-лак. Предварительно верхний слой необходимо сточить пилочкой.

Хотите устроить спа-день? Сделайте водорослевое или кофейное обёртывание с помощью фольги (вместо использования пищевой пленки) для лучшего удержания тепла.

Мужская смекалка

Собираетесь покрасить дверь — оберните слоем алюминиевой ленты ручку. Так она гарантированно останется чистой.

Небольшое пятно ржавчины на металле легко отойдёт, если потереть его фольгой, скомканной в шарик.

Срочно нужна пальчиковая батарейка, но есть только на размер меньше? Нарастите фольгой ААА до АА.

Двигать мебель по ковролину или ламинату значительно проще, если под ножки поместить сложенный в шесть — восемь слоев металлический лист.

Покрасить стены в разные цвета можно при помощи единственного малярного лотка, застилая дно емкости новым листом фольги при переходе к иному оттенку.

Рефлектор для радиатора, сделанный из картона, обернутого алюминиевой пленкой, позволит теплу от батареи остаться в квартире.

Таз или большая миска, застеленная фольгой, сконцентрирует солнечную энергию и поможет разогреть бутерброды на пикнике.

Ленточка из алюминия и батарейка выручат, если традиционных приспособлений для разжигания огня под рукой не оказалось. Достаточно соединить полюса, и в самом тонком месте фольга моментально загорится.

Пенный напиток охладится быстрее, если перед тем, как убрать в холодильник, вы обернете его фольгой. Она же сохранит комфортную температуру дольше, блокируя тепло от рук.

Необходимо усилить Wi-Fi-сигнал? Пригодится кусок проволоки, пластиковый контейнер и немного алюминиевой ленты. Точную инструкцию по сборке самодельной антенны смотрите на страничке итальянского блогера Данило Лариццы.

Для маленьких домочадцев

Поделку практически к любому празднику можно изготовить из фольги, ведь она мягкая и податливая.

Сделать блестящим и запоминающимся карнавальный костюм, изготовить корону или маску легко при помощи алюминиевой ленты и фантазии.

Разучите несколько простых фокусов или экспериментов, в которых применяется алюминиевая лента, и удивите малышей домашней магией.

Для приусадебного участка

Металлический лист, проложенный между рядами томатов, ускорит их созревание на неделю.

Осенью оберните двумя-тремя слоями алюминиевой ленты стволы молодых саженцев, и грызуны зимой не повредят их кору.

Отпугнуть птиц от спеющего в саду урожая помогут развешенные на кустах и деревьях полоски из фольги.

Хозяйкам на заметку

Если же в вашем доме зона использования алюминиевой ленты традиционно ограничивается кухней, то не забывайте — с ее помощью можно сделать ланч-бокс из обычного контейнера, укоротить противень для выпечки, изготовить фигурное печенье, запечь картошку и он останется чистой. Также можно сделать овощной салат нарезать небольшими кусочками любимый овощи, сдобрить иъ специми, намазать фольгу растительным маслом и, завернув в нее салат, положить на решетку или прямо в гули. Фольгой легко очистить сковороду и другие блюда от нагара, да ту же решетку для гриля или барбекю. Как видите: универсальность — второе имя фольги.

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