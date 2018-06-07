Не только шашлыки: 8 классных блюд на мангале

Вот и наступило лето. Все отправляются на пикники и с огромным удовольствием едят шашлыки. Но мясное угощение — не единственное блюдо, которое можно приготовить на мангале. Овощи, рыбные стейки, морепродукты и даже фрукты — все эти продукты также можно приготовить на мангале.

Предлагаем разнообразить летнее меню на свежем воздухе новыми вкусовыми сочетаниями. Делимся самыми интересными вариантами блюд, которые смогут составить достойную конкуренцию шашлыку.

Семга — 1 кг Оливковое масло — 2 ст. л.

Лайм или лимон — 1 шт.

Сметана — 200 г Чеснок — 2 зубчика

Тимьян — 1 ч. л.

Соль и черный перец — по вкусу

Зелень — 1 пучок

Выпотрошить рыбу и тщательно промыть ее под водой. Разрезать тушку на равные стейки толщиной не менее 3 см.

Смазать каждый кусок рыбы оливковым маслом, полить лимонным соком, посолить и поперчить. Присыпать каждый кусочек небольшим количеством тимьяна и мелко нарубленной зеленью.

Дать рыбе постоять в течение 30 минут.

Разложить рыбные стейки на решетку. Сверху на каждый кусочек можно положить дольки лимона или лайма.

Прожарить рыбу на углях в течение 20 минут до образования румяной корочки.

Пока рыба будет запекаться, в тарелку вылить сметану. В нее же высыпать измельченный чеснок, черный перец и соль. Смешать ингредиенты до однородного состояния.

Полить мясо соусом, присыпать зеленью и подать на стол вместе с овощами.

Свежий перец — 6 шт.

Консервированная кукуруза — 250 г Твердый сыр — 200 г Оливковое масло — 100 мл Чеснок — 3-4 зубчика

Грецкие орехи — 20 г Базилик и петрушка — 1 пучок

Очистить грецкие орехи и измельчить.

Разрезать перцы вдоль на половинки и очистить от семян и мякоти. Оставшиеся 2 перца нарезать небольшими кубиками.

На крупной терке натереть твердый сыр, а базилик мелко порубить ножом.

В отдельной посуде объединить грецкие орехи, натертый на терке твердый сыр и кукурузу. Высыпать в массу измельченный чеснок, нарезанный кубиками болгарский перец и порубленный базилик. Вылить в содержимое оливковое масло и все тщательно перемешать.

Полученной начинкой нафаршировать половинки перцев.

Выложить блюдо на решетку и обжарить на углях в течение 10-15 минут.

Перед подачей на стол перцы украсить мелко нарубленной петрушкой.

Креветки — 450 г Смесь овощей (по желанию) — 400-500 г Свежий имбирь — 1 ст. л.

Соевый соус — 3 ст. л.

Укроп — 1 пучок

Креветки очистить от кишковода и панциря, а затем хорошенько промыть под струей воды.

Взять пищевую фольгу и свернуть ее два раза. Выложить на фольгу подготовленные овощи, можно как целые, так и нарезанные, и равномерно распределить по ним креветки.

Добавить в содержимое измельченный свежий имбирь и нарезанный укроп. Полить массу соевым соусом.

Завернуть концы фольги и закрепить их в виде конверта.

Выложить блюдо на решетку и оставить запекаться на мангале в течение 20 минут.

Перед подачей на стол блюдо можно сбрызнуть соком лимона.

Спаржевая фасоль — 200 г Полоски бекона — 200-250 г Оливковое масло — 2 ст. л.

Паприка — 1 ч. л.

Черный перец — ½ ч. л.

Соль — по вкусу

Тщательно промыть под водой спаржу, а затем просушить бумажными салфетками.

Выложить в миску спаржевую фасоль, присыпать небольшим количеством соли, черного перца и паприки.

Сбрызнуть фасоль оливковым маслом и хорошенько перемешать.

Взять стручок фасоли и завернуть его в полоску бекона. Таким образом подготовить всю оставшуюся фасоль.

На решетку выложить сформированные из бекона и спаржи биточки. Поставить блюдо на мангал и оставить запекаться до тех пор, пока и фасоль, и бекон не приобретут слегка подрумяненную корочку.

Выложить блюдо в тарелку и подать на стол.

Кукуруза — 6 шт.

Мед — 1 ст. л.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Тимьян — 1 ст. л.

Помидоры — 1 кг Соль — по вкусу

В миске соединить мед, тимьян, оливковое масло и соль. Тщательно перемешать ингредиенты до однородного состояния.

Разрезать кукурузные початки пополам. Натереть их полученным соусом.

На решетку выложить кукурузу и обжарить ее на углях в течение 10-15 минут, переворачивая каждые 5 минут, чтобы она не пригорела.

Пока кукуруза будет запекаться, выложить томаты в емкость и залить кипятком. Выждать полминуты, после чего снять с них кожуру. Измельчить мякоть и посолить по вкусу.

Снять с мангала кукурузу и разложить ее в тарелки. Сверху на початки равномерным слоем распределить томаты и подать блюдо на стол.

Баклажаны — 6 шт.

Паприка — 1 ст. л.

Укроп и петрушка — 1 большой пучок

Соль и черный перец — по вкусу

Бекон — 250 г Лаваш — 1 шт.

Вымыть баклажаны и надрезать каждый из них поперек на 1,5 см, не прорезая до самого конца на 1,5 см.

Посолить баклажаны и оставить на 15 минут.

Нарезать прямоугольными кусочками бекон. Поперчить и приправить его паприкой и солью. Уложить в сделанные в баклажане надрезы кусочки бекона со специями.

Нанизать баклажаны на шампуры и отправить на мангал.

Оставить блюдо запекаться на углях на 15-20 минут.

Как только баклажаны и бекон станут румяными, снять их с мангала и переложить в посуду.

Присыпать готовое блюдо мелко нарубленной зеленью. Подать на стол вместе с лавашом.

Персики — 600 г Розмарин — 1 ст. л.

Бальзамический уксус — 1 ст. л Корица — 1 ч. л.

Мед — 1 ст. л.

Промыть под водой персики. Разрезать их пополам и вытащить из них косточки.

Переложить фрукты в большую миску, сбрызнуть бальзамическим уксусом, полить медом и присыпать корицей и розмарином.

Равномерным слоем распределить персики по поверхности решетки и отправить запекаться на углях в течение 10 минут.

Переложить приготовленный десерт на тарелку и подать на стол.

Яблоки — 5 шт.

Овсяные хлопья — 100 г Мука — 50 г Кокосовое масло — 2 ст.л.

Корица — 1 ч. л.

Мед — 2 ст. л.

Семечки тыквы — 1 ст. л.

Грецкие орехи — по вкусу

Изюм — по вкусу

Сахарная пудра — для украшения

Вымыть под водой яблоки, удалить из них сердцевину.

В отдельной посуде смешать сухие ингредиенты для блюда. Добавить к овсяным хлопьям, муке, грецким орехам, семечкам и изюму кокосовое масло и мед. Тщательно перемешать содержимое.

Каждое яблоко нафаршировать полученной начинкой. Завернуть отдельно все яблоки в фольгу и выложить на решетку.

Переместить десерт на мангал и оставить там на 20-30 минут, пока яблоки не станут мягкими.

Печеные яблоки переместить в тарелку и присыпать сахарной пудрой.