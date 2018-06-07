10 интересных фактов о цикории + несколько крутых рецептов

Все мы видели сотни раз, как растет цикорий. Просто не подозревали, что перед нами именно это растение. Крупные голубовато-фиолетовые цветы, напоминающие ромашки, и есть цикорий. Относится он к семейству астровых, то есть подсолнухи, ромашки, маргаритки и бархатцы — его «родственники».

Корень цикория используют как натуральный заменитель кофе, а листья отлично подходят для салатов и в качестве гарниров к самым разным блюдам. Листья можно есть в сыром виде, тушить, запекать и жарить.

В качестве заменителя кофе корень цикория использовали с 17 века. Спрос на него поднялся до рекордного уровня во время Второй мировой войны, когда из-за возросшего спроса со стороны многих европейских стран были серьезные перебои с поставками кофейных зерен.

Цикорий — отличный источник витаминов и минералов. В нем содержатся цинк, магний, марганец, кальций, железо, калий, витамины А, В6, С, Е и К.

Цикорий используется в течение сотен лет в качестве растительного средства для лечения многих заболеваний. Он способен облегчить проблемы с пищеварением, предотвратить изжогу, уменьшить боль при артрите, вывести токсины из печени и желчного пузыря, предотвратить бактериальные инфекции, повысить иммунитет и снизить вероятность сердечных заболеваний.

Люди выращивают цикорий и для корма животным, потому что он содержит белки и минералы, необходимые для их здоровья. Дикий цикорий — важный источник пищи для оленей, лосей, индеек и перепелов.

Расцветает цикорий с июля по октябрь. Причем каждый цветок живет всего один день.

Корень цикория содержит инулин — полисахарид, который можно использовать в качестве подсластителя или заменителя сахарозы. Очень часто цикорием не заменяют кофе, а добавляют ложечку в этот напиток вместо сахара и в качестве натурального ароматизатора. Кстати, сироп из корня цикория широко применяют в кондитерском и консервном производстве.

В мире культивируются два вида цикория — цикорий салатный и цикорий обыкновенный. А еще есть как минимум 8 диких видов этого растения.

Радиккьо — это листовая разновидность цикория обыкновенного. Радиккьо называют также итальянским цикорием. Его пряные горьковатые листья используют в салатах и составе горячих блюд.

Доказано, что настой из соцветий цикория оказывает успокаивающее действие на нервную систему, поэтому его часто рекомендуют тем, кто подвержен стрессам и депрессиям. Рецептов с корнем цикория и с его листьями немало. Мы сделали для вас подборку из пяти необычных блюд.

Стейки — 2 шт. (500 г)

Цикорий — 2 шт.

Кресс-салат — 2 пучка

Мята — 2 ст.л.

Для соуса

Кориандр — 1 ч.л.

Лавровый лист — 2 шт.

Лук-шалот — 1 шт.

Зеленый перец чили — 1 шт.

Солодовый уксус — 3 ст.л.

Вода — 3 ст.л.

Сахар — 1 ст.л.

Оливковое масло — 2 ст.л.

Соль, перец по вкусу

Лук-шалот и перец чили мелко нарезать.

В сухой сковороде поджарить семена кориандра, пока не почувствуете аромат.

Добавить в сковороду лавровый лист, лук-шалот, чили, уксус, воду, соль и перец, тушить несколько минут. Снять с огня и дать остыть.

Убрать из сковороды лавровые листья и взбить соус с оливковым маслом.

Стейки натереть солью и перцем.

Сковороду с толстым дном сильно нагреть. Жарить стейки по 2,5 минуты с каждый стороны, часто переворачивая. Потом выключить огонь, дать стейкам отдохнуть 10 минут на сковороде. Переложить мясо в тарелку, дать немного остыть и нарезать полосками.

Цикорий и кресс-салат порезать, перемешать в миске с мятой, затем выложить на блюдо и полить 2 столовыми ложками соуса. Положить сверху нарезанный стейк и полить соусом. Подавать немедленно.

Жареный цикорий — 1 ст.л.

Жареный корень одуванчика — 1 ст.л.

Вода — 1 ст.

Молоко — 1/2 ст.

Экстракт ванили — 1/8 ч.л.

Корица — 1 щепотка

Подсластитель по вкусу

Воду вскипятить.

Добавить корень цикория и одуванчика во френч-пресс и залить кипятком.

Заваривать в течение 7-10 минут, затем вылить примерно половину смеси цикория «эспрессо» в чашку.

Добавить подсластитель и экстракт ванили, перемешать.

С помощью капучинатора взбить молоко, вылить в чашку с цикорием.

Посыпать корицей.

Цикорий — 2 шт.

Соевый соус — 100 мл Апельсиновый сок — 200 мл Сливочное масло — 50 г Растительное масло — 2 ст.л.

Сахар — 2 ч.л.

Удалить все верхние листья цикория и разрезать каждый пополам вдоль.

Нагреть растительное масло в сковороде.

Посыпать поверхность разрезов цикория небольшим количеством сахара, выложить в горячую сковороду и обжарить до золотистого цвета.

Смешать соевый соус, апельсиновый сок и сливочное масло, добавить в сковороду. Накрыть сковороду крышкой и тушить 5-6 минут.

Снять цикорий с огня, разложить по тарелкам и немедленно подавать.

Цикорий — 3 шт.

Солодовый уксус — 700 г Кориандр — 1 ст.л.

Горчичные семена — 2 ч.л.

Горчица — 2 ст.л.

Черный перец — 1 ч.л.

Сахар — 100 г Морская соль — 15 г Цикорий тщательно вымыть. Разделить на отдельные листья, отрезая от корня в основании. Аккуратно сложить листья в небольшую стерилизованную банку.

Добавить в кастрюлю уксус, сахар и соль, перемешать и поставить на средний огонь.

В это время в отдельную сковороду добавить все специи и поставить на средний огонь. Нагревать специи, помешивая, пока не почувствуется сильный аромат. Хороший показатель того, что специи достаточно нагрелись — семена горчицы начнут выпрыгивать из сковороды.

Добавить специи в кастрюлю с уксусной смесью, перемешать, снять с огня и дать остыть до комнатной температуры.

Залить цикорий в банке получившимся маринадом, закрыть банку и оставить минимум на 7 дней.

Сыр Стилтон — 200 г Лук-шалот — 2 шт.

Вода — 50 мл Сахар — 50 г Белый уксус — 50 мл Цикорий — 2 шт.

Каперсы — 50 г Рапсовое масло — 50 мл Разрезать лук-шалот на тонкие ломтики.

Наполнить кастрюлю водой, положить туда сахар и уксус, довести до кипения. В кипящую жидкость опустить лук, снять кастрюлю с огня и оставить охладиться.

Разрезать цикорий на длинные ломтики.

Сыр порезать кубиками.

Достать лук из воды.

Положить в миску сыр и цикорий, добавить каперсы и лук, перемешать.

Полить рапсовым маслом.