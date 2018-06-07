Ученые развеяли представления о любимых блюдах питомцев

Ветеринары устроили дегустацию с участием тридцати домашних питомцев, сообщает РИА Новости

Для этого были подготовлены несколько видов корма, который обладал одинаковым вкусом, запахом и цветом, но состоял из разного количества белков, жиров и углеводов. Таким образом ученые пытались минимизировать влияние привычек при употреблении пищи.

Результаты эксперимента удивили специалистов. Кошкам чаще всего нравилась блюда из углеводов — 43%, на втором месте — жиры, а белки пришлись по вкусу меньшинству. «Мясные» блюда менее всего нравились и собакам. Ни один подопытный не выбрал белковый корм в качестве основного источника калорий.

На выбор блюда также влияли возраст и масса животного. Например, более молодая и худая кошка чаще выбирала белковую пищу, тогда как более возрастные — жиры и углеводы.

Ученые надеются, что результаты исследования помогут создать новые виды кормов, одинаково вкусных и полезных для домашних любимцев.

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