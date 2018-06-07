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Ученые развеяли представления о любимых блюдах питомцев
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Ученые развеяли представления о любимых блюдах питомцев 

Пятый канал 30 минут назад
Фото: Пятый канал
Ветеринары устроили дегустацию с участием тридцати домашних питомцев, сообщает РИА Новости.
Для этого были подготовлены несколько видов корма, который обладал одинаковым вкусом, запахом и цветом, но состоял из разного количества белков, жиров и углеводов. Таким образом ученые пытались минимизировать влияние привычек при употреблении пищи.
Результаты эксперимента удивили специалистов. Кошкам чаще всего нравилась блюда из углеводов — 43%, на втором месте — жиры, а белки пришлись по вкусу меньшинству. «Мясные» блюда менее всего нравились и собакам. Ни один подопытный не выбрал белковый корм в качестве основного источника калорий.
На выбор блюда также влияли возраст и масса животного. Например, более молодая и худая кошка чаще выбирала белковую пищу, тогда как более возрастные — жиры и углеводы.
Ученые надеются, что результаты исследования помогут создать новые виды кормов, одинаково вкусных и полезных для домашних любимцев.
Ранее Пятый канал рассказывал о законе о регистрации домашних животных в РФ.
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