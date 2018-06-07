Меню Margarita Bistro на Патриарших пополнилось завтраками

Начало лета в атмосферном Margarita Bistro на Патриарших прудах было ознаменовано появлением таких долгожданных постоянными гостями завтраков. Около 30 позиций, разработанных и воплощенных в жизнь шеф-поваром Даном Мироном, объединили в полезное и разнообразное утреннее меню.

В Margarita Bistro предлагают европейскую классику в авторской интерпретации шефа: сырники из рикотты с кленовым сиропом (490 руб.), йогурт с запеченным яблоком и гранолой (420 руб.), с медом и орехом пекан (390 руб.), а также — разнообразные блюда из яиц. Среди них особого внимания заслуживает омлет — «конструктор» из трех яиц (320 руб.), куда, по желанию гостя, можно добавить пармезан (90 руб.), запеченные помидоры (190 руб.), авокадо (120 руб.), прошутто (120 руб.) и даже краба (390 руб.).

Интересна и подача яйца-пашот с копченым лососем на бриоши (690 руб.) или авокадо тосте (370 руб.). А тем, кто предпочитает совсем уж классический завтрак, — в Margarita Bistro предлагают вареные яйца с черным хлебом и сыром эмменталь (390 руб.).

Для любителей каш есть овсянка с ягодным компотом и семечками (390 руб.) и вариант с киноа и карамелизированным бананом (290 руб.). Их могут приготовить как на коровьем, так и растительном молоке.

Если по утрам вы привыкли ограничиваться чашкой чая или кофе с выпечкой, стоит обратить внимание на круассаны. С маслом и абрикосовым джемом (290 руб.), с сыром и ветчиной (420 руб.), с копченым лососем и зеленью (690 руб.), с миндалем (220 руб.) — выбор этих свежих французских булочек разнообразен. Также из напитков в Margarita Bistro предлагают полезные свежевыжатые соки (апельсиновый, грейпфрутовый и гранатовый) или бокал просекко для настроения.

Теперь день в ресторане начинается в 9:00: завтраки будут сервироваться до 12:00 по будням, а на выходных — до 13:00.

Адрес: Малая Бронная 28/2 Тел. : +7 (495) 818-99-88