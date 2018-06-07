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Минздрав РФ: Продукты с ЗОЖ-маркировкой могут появиться в магазинах во второй половине 2019 г.
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Минздрав РФ: Продукты с ЗОЖ-маркировкой могут появиться в магазинах во второй половине 2019 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Продукты с ЗОЖ-маркировкой могут появиться в магазинах не ранее второй половины 2019 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
«Что касается сроков, то проведение кампании по ЗОЖ-маркировке продуктов питания установлено паспортом приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни». Однако в ходе обсуждения концепции по маркировке с представителями компаний-производителей были выявлены вопросы, требующие дополнительной проработки, которые оказали влияние на сроки реализации. Отбор компаний-производителей будет проводиться до конца 2018 г., продукты со знаком отличия могут появиться на прилавках во второй половине 2019 г.», — сказали в пресс-службе.
Отмечается, что проект Минздрава РФ по маркировке продуктов питания подразумевает нанесение только положительного знака на товары с низким содержанием сахара, соли и жира. Все продукты предполагается разделить на три группы.
К первой группе относятся те продукты, на которые может наноситься отличительный знак без учета профиля, такие как: свежие и замороженные овощи, фрукты, морепродукты, яйца, крупы, бобовые. Во вторую группу входят товары, которые могут быть промаркированы при условии соответствия критериям по содержанию сахара, соли и жиров. К третьей группе отнесены те продукты, на которые не может наноситься отличительный знак ни при каких условиях — это шоколад, кондитерские изделия, алкоголь, энергетические напитки, сладкие замороженные продукты, а также продукты с добавлением гидрогенизированных растительных масел, содержащих более 0,5 гр. трансизомеров жирных кислот на 100 гр. продукта.
Роспотребнадзор также разработал и с 1 июня запустил в России цветовую маркировку продуктов «Светофор». Добровольная маркировка предполагает цветовую индикацию (зеленую, желтую и красную), нанесенную на упаковку продуктов питания в зависимости от уровня содержания в них соли, сахара и жирных кислот с учетом суточной нормы потребления этих веществ.
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Женский форум
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